Logitech julkaisi MX Anywhere 3 -hiiren

Logitech on julkaissut MX Anywhere 3 -hiiren, joka on muotoiltu ergonomisesti ja sopii vaativaan liikkuvaan käyttöön työssä ja vapaalla.

MX Anywhere 3 tuo edeltäjään nähden muutaman päivityksen. Hiiressä käytetään nyt MagSpeed-vierityspyörää. Ainutlaatuisen mekaniikan ansiosta vierityspainike osaa automaattisesti valita hitaamman ja portaallisen tai nopeasti vapaalla rullaavan vaihtoehdon välillä.MX Anywhere 3 on suunniteltu käytettäväksi kaikkialla ja sen luvataan toimivan jopa lasilla. Hiirestä löytyy 1000 DPI:n Darkfield -sensori.Lisäksi hiiri tarjoaa USB-C -liitännän, jolla voidaan ladata hiiren 500 mAh akku. Kovin usein latausta ei tosin tarvitse tehdä, sillä hiirelle luvataan jopa 70 päivän käyttöaika. Minuutin lataus tarjoaa jopa 3 tunnin edestä käyttöaikaa.Bluetooth-yhteydellä hiiri voi olla yhtäaikaisesti yhteydessä jopa kolmeen eri laitteeseen. Tämän ansiosta samalla hiirellä sujuu useammankin eri laitteen käyttö. Halutessaan hiiren voi yhdistää mukana tulevaan Unifying-vastaanottimeen.Logitech MX Anywhere 3 -hiiri on yhteensopiva Windows-, macOS-, iPadOS-, ChromeOS- ja Linux-käyttöjärjestelmien kanssa. Logitech MX Anywhere 3 for Mac -hiiri on optimoitu macOS-käyttöjärjestelmälle, se on myös iPad-yhteensopiva ja hiiren mukana tulee Mac-yhteensopiva USB-C/USB-C-latauskaapeli."MX Anywhere 3 on suunniteltu toimimaan luovana ja luotettavana työkaluna missä ikinä työtä tehdäänkin. Kompaktin kokonsa ja ensiluokkaisen toimivuutensa ansiosta MX Anywhere 3 tuntuu miellyttävältä vaihtoehdolta myös pienemmille käsille", kommentoi Logitechin tuotepäällikkö Delphine Donne-Crock.MX Anywhere 3:n mitat ovat 34,4 x 65,0 x 100,5 mm ja painoa löytyy 99 grammaa.Logitech MX Anywhere 3- ja Logitech MX Anywhere 3 for Mac -hiiret tulevat myyntiin syyskuussa 99,99 euron suositushintaan. Värivaihtoehdot ovat hiilenmusta, vaaleanharmaa ja roosa.Lisätietoa hiirestä saa täältä Lue myös: