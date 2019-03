Testissä Microsoftin uusin huipputabletti Surface Pro 6

Microsoft on luonut Surface-laitteiden tuotelinjastosta varsin toimivan kokonaisuuden, jotka asettavat Windows-laitteille odotukset, ja joiden myötä muilta valmistajiltakin voidaan odottaa enemmän.

Muun muassa Surface Laptop, Surface Book ja jope Surface Studio ovat innoittaneet monia laadukkaista Windows-laitteista kiinnostuneita, mutta laitemalliston grand old man on tietysti Surface-tabletit.Surface-tabletit ovat olleet olemassa vuosia, ja niiden huippumalli Surface Pro:sta on menossa parhaillaan jo kuudes sukupolvi. Otimme testiin kyseisen Surface Pro 6 -mallin ja katsastimme mitä hyvää ja huonoa vuoden 2018 Windows-tableteissa on.