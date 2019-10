2. lokakuuta, 2019 18:34

Microsoftin läppäri sai jatkoa: Tässä on Surface Laptop 3

Microsoft on tänään esitellyt tänään uusia Surface-laitteita. Näistä yksi on täysin uusi Surface Pro X, mutta myös tuttua ja turvallista laitteistoa on uusittu. Suosittu Surface Laptop on ...