Razerilta päivitetty peliläppäri Blade 15 RTX 40 -sarjan grafiikkapiirillä

Pelilaitevalmistaja Razer on julkistanut uuden Blade 15 -pelikannettavan. Julkaisu tulee melko pian Blade 16 ja Blade 18 -kannettavien julkituksen jälkeen.

Yhtiön Blade 15 -pelikannettava on nimensä mukaisesti varustettu 15 tuuman näytöllä, joka tässä tapauksessa tarjaoa 16:9-kovasuhteen ja IPS-teknologialla tuotetun QHD-paneelin. Yhtiön mukaan paneeli kattaa 100 prosenttia DCI-P3 väriavaruudesta ja pystyy parhaillaan 240 kehyksen sekuntinopeuteen.Aiemmin mainitut, tammikuussa julkaistut Blade-laitteet pitivät sisällään mini LED -näyttövaihtoehtoja, mutta tässä edullisemmassa mallissa sellaista ei ole saatavilla.Läppärin muihin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa 16 gigatavua DDR5 RAM-muistia 5200 MHz kellotaajuudella, teratavun SSD-levy, sekä Intelin 13. sukupolven i7-13800H-suoritin. Pelisuorituskyvyn kannalta tärkein komponentti, eli grafiikkapiiri, on Nvidian RTX 40 -sarjalainen. Riippuen vaihtoehdosta, tarjolla on sekä RTX 4060 että RTX 4070.Yhdysvalloissa 2023-vuosimallin Blade 15 hinnat alkavat 2500 dollarista, mutta nähtäväksi jää mihin hintaan se asettuu Suomessa.