Philips julkisti QD-OLEDia käyttävän 34-tuumaisen pelinäytön

Philips julkaisi Evnia-mallistoon Philips Evnia 34M2C8600 -pelinäytön, joka hyödyntää kaarevaa QD-OLED-paneelia.

34M2C8600 on kooltaan 34-tuumainen ja siinä käytetään QHD 3440 x 1440:n pikselin tarkkuutta, 0,1 millisekunnin vasteaikaa ja 175 hertsin virkistystaajuutta. Lisäksi näyttö on VESA DisplayHDR 400 True Black -sertifioitu.Näytössä hyödynnetään Samsungin kehittämää QD-OLED-paneelia, joka yhdistää kaksi eri tekniikkaa: OLED-paneelin ja kvanttipistemateriaalin (QD). 34M2C8600 muistuttaa vahvasti Samsungin omaa Odyssey OLED G8 (G85SB) -pelinäyttöä Philipsin näytön taakse on laitettu ambiglow-valaistus, ja teline tukee korkeudensäätöä, kallistusta ja kiertoa. Liitäntöjen osalta on tarjolla 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C ja KVM-kytkin.Philips Evnia 34M2C8600 saapuu kauppoihin helmikuussa 1299 euron suositushintaan. Lisätietoa saa täältä