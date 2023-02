Samsungin Galaxy Book3 Ultra on vaativampaan käyttöön suunnattu läppäri

Taskuun sopivien Galaxy S23 -laitteiden lisäksi Samsung julkaisi useammasta kannettavasta tietokoneesta koostuvan Galaxy Book3 -sarjan.

Book3 Ultra

Galaxy Book3 Pro 360

Galaxy Book3 Pro

Galaxy Book3 -sarjan hinnat alkaen

Galaxy Book3 Ultra: 2 899 €

Galaxy Book3 Pro 360: 1 999 €

Galaxy Book3 Pro: 1 799 €

Galaxy Book3 360: 1 299 €

Galaxy Book3: 779 €

Galaxy Book3 -sarja koostuu seuraavista laitteista: Book3, Book3 360, Book3 Pro, Book3 Pro 360 ja Book3 Ultra.Näistä mielenkiintoisin on yläpäähän sijoittuva Galaxy Book3 Ultra, joka on suunnattu sisällöntuottajille ja myös pelaamiseen tehot riittävät.Kyseinen kärkimalli on varustettu 16-tuumaisella Dynamic AMOLED 2X -näytöllä, joka käyttää 16:10 -kuvasuhdetta ja 3K-tarkkuutta (2880 x 1800). Kirkkautta on 400 nitiä ja virkistystaajuus vaihtelee 48 - 120 hertsin välillä.Tämän Windows 11 -koneen sisälle on laitettu 13. sukupolven Intel Core i7 tai i9 -suoritin, jonka parina on NVIDIA:n GeForce RTX 4070 -näytönohjain. Muistia on 16/32 gigatavua ja tallennustilaa 512 gigatavua tai yhden teratavun verran.16,5 millimetrin paksuinen ja 1,79 kilon painoinen kone tarjoaa riittävästi liitäntöjä. Koneessa on HDMI 2.0, USB-A 3.2, 2x USB-C (Thunderbolt 4), MicroSD-korttipaikka ja kuulokeliitäntä.Book3 Ultra toimii hyvin yhteen esimerkiksi uusien Galaxy S23 -puhelimien kanssa, joissa on tuore One UI 5.1 -käyttöliittymä. Tämä versio mahdollistaa esimerkiksi tietokoneen näppäimistön ja hiiren yhteiskäytön puhelimella.Muista koneista mielenkiintoisia ovat Pro-mallit.Galaxy Book3 Pro on saatavilla 14- ja 16-tuumaisena vaihtoehtona.Kaikissa malleissa käytetään 16:10 -kuvasuhdetta, mutta 14-tuumaisen mallin näyttö on tietenkin pienempi ja itse kone on muita pienempi, joten tämä laite painaa vain 1,19 kiloa.16-tuumainen versio painaa 1,59 kiloa ja Book3 Pro 360 puolestaan 1,69 kiloa.Kaikissa malleissa virkistystaajuus on sama 48 - 120 hertsiä. Tarkkuus on kaikissa malleissa, myös pienemmässä 14-tuumaisessa, 3K (2880 x 1800).Näyttöjen kohdalla ero löytyy siitä, että Book3 Pro 360 tukee kosketusta ja S Pen -kynää (kynä myyntipakkauksessa), ja näyttö kääntyy 360 astetta, joten laitetta voi käyttää monipuolisesti eri asennoissa.Kaikissa laitteissa käytetään 13. sukupolven Intel Core i5 tai i7-suoritinta. Muistit alkavat 8 gigatavusta ja tallennustila 256 gigatavusta. Liitäntöjen osalta löytyy USB-A, 2x USB-C (Thunderbolt 4), HDMI 1.4, microSD-korttipaikka ja kuulokeliitäntä.