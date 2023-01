Apple julkaisi M2 Pro- ja M2 Max-piirillä varustetut MacBook Pro -kannettavat

Uusia koneita ovat 14 ja 16 tuuman MacBook Pro -kannettavat sekä Mac mini Mac mini on varustettu M2- tai M2 Pro-piirillä, kun taas uusissa MacBook Pro -kannettavissa on M2 Pro- tai M2 Max-piiri.5 nanometrin tekniikkaan perustuvat piirit tarjoavat huimasti suorituskykyä. Apple antaa esimerkiksi kuvien prosessoinnin Adobe Photoshopissa. M2 Prolla varustetulla MacBook Prolla prosessointi hoituu 40 prosenttia nopeammin kuin M1 Pro -piiriin perustuvalla koneella ja 80 prosenttia nopeammin, kun vastassa on Intel Core i9 -piiriä käyttävä MacBook Pro.M2 Max on tietenkin vieläkin nopeampi ja tehokkaampi. Siinä on 67 miljardia transistoria eli 10 miljardia enemmän kuin M1 Max -piirissä. Tavallisessa M2 -piirissä näitä on 20 miljardia ja M2 Prossa 40 miljardia.M2 Prossa on 10 tai 12 ydintä ja jopa 19-ytiminen näytönohjain. M2 Max on 12-ytiminen prosessori jopa 38-ytimisellä näytönohjaimella. M2 Pron pariksi saa jopa 32 gigatavua yhteismuistia, kun M2 Maxin kaveriksi sitä saa peräti 96 gigatavua.Ulkoisesti uudet MacBook Prot muistuttavat aiempaa MacBook Prota . Koneissa on siis näyttölovella varustettu 14 tai 16 tuuman Liquid Retina XDR ‑näyttö, kolme Thunderbolt 4 ‑porttia, HDMI-portti ja MagSafe 3 ‑portti. Akunkeston osalta laitteet ovat saaneet parannusta, sillä 16-tuumainen malli yltää jopa 22 tunnin kestoon.Mac mini on puolestaan pienikokoinen pöytäkone, jossa on nyt siis tehokkaampi piiri. Laitteessa on kaksi Thunderbolt 4 ‑porttia (M2) tai neljä Thunderbolt 4 ‑porttia (M2 Pro), HDMI, kaksi USB-A -porttia, Ethernet -portti ja kuulokeliitäntä.Uudet koneet ovat nyt tilattavissa Suomessa ja saataville ne tulevat 24. tammikuuta.M2-piirillä varustetun Mac minin hinnat alkavat 749 eurosta, kun koneessa on 8 gigatavua muistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Hinta nousee 2244 euroon, kun laitteeseen valitaan 24 gigatavun muisti, 2 teratavun tallennustila ja 10 gigabitin Ethernet.M2 Pro -piirin kohdalla Mac minin hinnat alkavat 1599 eurosta, mutta hinta yltää jopa 5279 euroon parhaimman vaihtoehdon kohdalla.14 tuuman MacBook Pro -koneen hinnat alkavat 2529 eurosta, kun taas 16 tuuman MacBook Pron hinnat alkavat 3129 eurosta.16 tuuman mallin voi varustaa M2 Max -piirillä, 96 gigatavun muistilla ja 8 teratavun tallennustilalla, jolloin hinnaksi muodostuu hulppeat 7729 euroa.