Lenovo julkaisi useita uusia tietokoneita ennen CES-tapahtumaa

CES 2023 järjestetään tulevan vuoden tammikuun alussa, mutta jo tuota ennen Lenovo on paljastanut kasan uusia laitteita.

IdeaPad Pro 5i ja IdeaPad Pro 5

IdeaPad Slim 5i ja IdeaPad Slim 5

IdeaPad Flex 3i Chromebook (12",8)

IdeaCentre Mini (1 L, 8)

Lenovo Tab M9

Hinta ja saatavuus

IdeaPad Pro 5i (14", 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 999 €.

IdeaPad Pro 5i (16", 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 1 399 €.

IdeaPad Pro 5 (14", 8) AMD Ryzen -procsssorilla on saatavilla heinäkuussa 2023, hinta alkaen 999 €.

IdeaPad Pro 5 (16", 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 1 399 €.

IdeaPad Slim 5i (14", 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla heinäkuussa 2023, hinta alkaen 699 €.

IdeaPad Slim 5i (16", 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla heinäkuussa 2023, hinta alkaen 749 €.

IdeaPad Slim 5 (14", 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 649 €.

IdeaPad Slim 5 (16", 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 699 €.

IdeaCentre Mini (1 L, 8) on saatavilla heinäkuussa 2023, hinta alkaen 599 €.

IdeaPad Flex 3i Chromebook (12", 8) on saatavilla kesäkuussa 2023, hinta alkaen 399 €.

Lenovo Tab M9 foliokotelolla on saatavilla maaliskuussa 2023, hinta alkaen 159 €.

Joukkoon mahtuu läppäreitä, tabletti ja kompakti pöytäkone.Uudet IdeaPad Pro 5i ja IdeaPad Pro 5 Gen 8 ovat saatavilla 14 ja 16 tuuman näytöillä ja Arctic Grey sekä Frost Blue -värivaihtoehdoissa.Koneet tarjoavat parannettua lämpötehoa, joka mahdollistaa viileämmän ja hiljaisemman käyttökokemuksen.ideaPad Pro 5 hyödyntää AMD:n prosessoria. Vaihtoehtoja ovat Ryzen 5 7535HS (vain suuremmassa mallissa), Ryzen 5 7640HS, Ryzen 7 7735HS ja Ryzen 7 7840HS.Suuremmassa mallissa on NVIDIA GeForce Next-Gen -kannettavan näytönohjain, kun taas pienemmässä versiossa on integroitu AMD:n grafiikka.IdeaPad Pro 5i on puolestaan varustettu Intelin prosessorilla. Vaihtoehtoja ovat Next-Gen Intel Core i5 tai Next-Gen Intel Core i7. Muistia löytyy 16 tai 32 gigatavua ja tallennustilaa saa enintään teratavun verran.Saatavilla oleviin lisäominaisuuksiin kuuluvat 25 prosenttia suurempi kosketusalusta, FHD IR-kamera, jossa on ToF-anturi (Time of Flight), ja älykäs kirjautuminen Windows Hello -palvelun avulla.Tarjolla on myös nopeaa näyttöä.16 tuuman mallissa näyttö hyödyntää 2560 x 1600 pikselin tarkkuutta 120 hertsin virkistystaajuudella. 14 tuuman mallissa on joko 2880 x 1800 pikselin tarkkuuden näyttö 120 hertsillä tai 2240 x 1400 pikselin tarkkuuden näyttö 60 hertsin virkistystaajuudella.Ohuet ja kevyet IdeaPad Slim 5i ja IdeaPad Slim 5 Gen 8 -kannettavissa on kaksi näyttökokoa. Suurempi 16-tuumainen näyttö tarjoaa jopa 2,5 K-resoluution, kun taas 14-tuumaisessa versiossa on FHD OLED-näyttö ja 2,2 K-resoluutio.14-tuumaisesta koneesta löytyy myös 1920 x 1200- tai 2240 x 1400 -tarkkuuden IPS-paneelin vaihtoehdot.IdeaPad Slim 5 hyödyntää AMD:n prosessoria (Ryzen 3 7330U, Ryzen 5 7530U tai Ryzen 7 7730U), kun IdeaPad Slim 5i käyttää Intelin vaihtoehtoa (Intel Core i5 tai Intel Core i7).RAM-muistia on 8 tai 16 gigatavua ja tallennustilaa 256 Gt / 512 Gt / 1 Tt.Uutta on myös IdeaPad Slim 5i:n ja IdeaPad Slim 5:n suurempi kosketusalusta. IdeaPad Slim 5i ja IdeaPad Slim 5 ovat saatavilla Violet-, Cloud Grey- ja Abyss Blue -väreissä.IdeaPad Flex 3i Chromebookin (12",8) näyttö on hieman suurempi kuin edellisen sukupolven. Ohutta ja kevyttä 12-tuumaista 2-in1 Chromebookia voi käyttää kannettavana tai tablettina ja sen voi asettaa myös seisomaan esimerkiksi pöydälle.Kosketusnäyttö hyödyntää 1920 x 1200 -tarkkuutta 300 nitin kirkkaudella. Koneessa on jopa 12 tunnin akunkesto.Prosessorina toimii Intel Processor N100 tai Intel Processor N200. Muistia on 4 tai 8 gigatavua ja tallennustilaa 64 tai 128 gigatavua. Web-kameran voi valita 720p- tai 1080p -vaihtoehdoista.IdeaCentre Mini on pienikokoinen pöytäkone. Sisäänrakennetulla virtalähteellä (105W) varustettu kompakti laite sopii sijoitettuna työpöydälle vaakatasoon tai pystysuoraan metallitelineeseen.Koneessa on jopa Intel Core i7 -suoritin, 8 tai 16 gigatavua muistia, jopa teratavun verran tallennustilaa, Wifi 6, Bluetooth 5.2 ja Windows 11 -käyttöjärjestelmä.Koneen etupuolelta löytyy 2 x USB 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen2 ja ääniliitäntä, kun taas taakse on laitettu LAN (RJ45), USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, Type-C Thunderbolt 4.0, DisplayPort 1.4b ja HDMI 2.1.Lenovo Tab M9 on 344 grammaa painava ja 7,99 mm paksu tabletti. Siinä on 9-tuumainen HD-näyttö.Suorituskyvystä vastaa MediaTek Helio G80, jonka parina on 3 tai 4 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilaa on 32/64/128 gigatavua. 5100 mAh akku tukee 15 watin latausta.Muita ominaisuuksia ovat stereokaiuttimet, 2 megapikselin etukamera, 8 megapikselin takakamera, Wifi- ja Bluetooth-yhteys. Käyttöjärjestelmänä toimii vanha Android 12, mutta Android 13 tuodaan päivityksenä.Tarkempia tietoja laitteista löytyy täältä