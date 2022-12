Yli 4000 euron taittuva Asus Windows-kannettava nyt myynnissä Suomessa

Taittuvan näytön myötä laite yhdistää kannettavan ja tabletin ominaisuuksia.Avattuna näyttö on kooltaan 17,3-tuumainen 4:3-kuvasuhteella. Kun laitteen taittaa, käytettävissä on kaksi 3:2-kuvasuhteen 12,5-tuumaista puoliskoa.Laitetta voi siis esimerkiksi käyttää isona tablettina tai isona näyttönä näppäimistön ja hiiren kera. Lisäksi taitettaessa toisen näytön puoliskon päälle voi asettaa ASUS ErgoSense Bluetooth-näppäimistön, jolloin laite muistuttaa enemmän perinteistä kannettavaa.Zenbook 17 Fold OLED on nyt ennakkotilattavissa ja saataville se tulee 21. joulukuuta. Konetta myyvät Asuksen verkkokauppa, Dustin Home ja Verkkokauppa.com.Kone tuli jo elokuussa Euroopassa myyntiin 3999 euron suositushinnalla , mutta Suomessa hinta on vieläkin korkeampi. Suomessa kone maksaa 4249 euroa.