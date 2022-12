Päivän diili: Asus Radeon RX 6750 XT merkittävässä alessa

Näytöohjainten hinnat ovat viime vuodet olleet jatkuvasti korkealla, johtuen tarjontaa suuremmasta kysynnästä. Nyt ylikuumentuminen on alkanut hiljalleen kenties helpottaa, josta kertoo myös oheinen tarjous. Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix Gaming OC on nyt tarjouksessa 539,90 euroa.

Tämän päivän diiliksi valikoitui Asuksen Radeon RX 6750 XT -näytönohjain, joka on nyt tarjolla merkittävästi tavallista edullisempaan hintaan. Kyseessä on AMD:n aivan huippupiirien alapuolella olevaan luokkaan kuuluva grafiikkakortti, jossa tehoja riittää aivan uusimpiinkin peleihin.Aiemmin tänä vuonna esitelty grafiikkapiiri tarjoaa kilpailukykyistä suorituskykyä esimerkiksi Nvidian RTX 3090 -piirien kanssa. Viimeaikoina 12 gigatavulla ja kolmella DP:llä varustettu Asus Radeon RX 6750 XT ROG Strix Gaming OC on ollut ajoittain jopa liki 800 euron hinnoissa. Nyt grafiikkapiiriä saa hintaan 539,90 euroa