Elgaton uudessa Stream Deckissä on neljä kääntyvää nuppia

Elgato on vuosia tarjonnut erilaisia Stream Deck -ohjaimia, jotka on tarkoitettu striimaajille laitteiston ja muiden oheislaitteiden hallintaan. Esimerkiksi viime vuoden heinäkuussa Corsairin alaisuudessa toimivaon vuosia tarjonnut erilaisia Stream Deck -ohjaimia, jotka on tarkoitettu striimaajille laitteiston ja muiden oheislaitteiden hallintaan. Esimerkiksi viime vuoden heinäkuussa Elgato esitteli uuden Stream Deck MK.2 -ohjaimen 15 LCD -painikkeella

Nyt Elgato on julkaissut uuden ohjaimen. Malliston uusin versio, Stream Deck+, eroaa aiemmista versioista tarjoamalla kattavamman valikoiman erilaisia painikkeita.Ohjaimessa on kahdeksan LCD -painiketta. Näiden painikkeiden alapuolelta löytyy kosketusta tukeva kaistale ja alhaalta löytyy puolestaan neljä kääntyvää nuppia, jotka tukevat myös painallusta.Elgaton mukaan nuppien avulla pystyy säätämään esimerkiksi äänenvoimakkuutta, kameran zoomia, kirkkautta, valkotasapainoa tai melkein mitä tahansa sovellusasetuksia. Lisäksi useita toimintoja voidaan pinota yhdelle nupille, ja valitsinta painamalla voidaan vaihtaa eri toimintoa.Stream Deck+ -ohjainta voi mukauttaa Stream Deckin ohjelmiston kautta, josta voi asentaa kymmeniä erilaisia laajennuksia. Koneen ohjelmiston lisäksi Stream Deck+:lla voi ohjata vaikkapa valaistusta tai Elgaton Facecam -webkameraa Stream Deck+ maksaa 229,99 euroa ja se on heti saatavilla Elgaton nettisivuilta Lue myös: Razer haastaa Elgaton Stream Deckin