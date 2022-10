Päivän diili: Teratavun Samsungin 980-sarjan SSD ensi kertaa alle 90 euroa

Tämän päivän diiliksi valikoitui Samsungin teratavun kokoinen SSD-levy. Tarkalleen kyseessä on laadukkaan 980-sarjan edullinen vaihtoehto, joka on nyt ensimmäistä kertaa saatavilla alle 90 euron

Kyseinen SSD-levy on Samsungin huippusuosittua ja tehokasta 980-sarjaa, joka tarkoittaa, että suorituskyky on taattu. Koska Samsung 980 1TB, mallinumeroltaan MZ-V8V1T0BW, ei sisällä DRAMia, sen kustannukset on pystytty pitämään matalalla, ja siten hintakin on huomattavista sisarmalleja mukavampi.Tämä M.2-paikkaan sopiva SSD tarjoaa liki markkinoiden huipulle yltävää suoritukykyä 3. sukupolven NVMe-teknologiaan käyttävien tallennusmedioiden osalta. Lisäksi siitä löytyy tuki AES 256 bitin laitteistotason salaukselle.Perinteisesti Samsung 980 1TB:n hinnat ovat pyörineet alimmillaan 95 ja 100 euron välissä, ja koska kilpailu on kovaa ja marginaaliset SSD-markkinoilla ovat erittäin matalia, isoja alennuksia nähdään harvoin. Nyt ensimmäistä kertaa Hinta.fi:n hintahistoriassa Samsung 980 1TB on kuitenkin alle 90 euroa.Tarjouksen löydät täältä: