LG julkaisi ensimmäisen älykkään näytön webOS-alustalla

LG Samsungin valikoimasta on löytynyt jo parin vuoden ajan älykkäitä tietokoneen näyttöjä. Näitä näyttöjä voi käyttää normaalisti tietokoneen kanssa, mutta myös ilman tietokonetta oman käyttöliittymän ansiosta. Nyt myös on julkaissut ensimmäisen älykkään näytön.

LG:n Smart Monitor 32SQ780S on kooltaan 32-tuumainen. Näytössä hyödynnetään IPS LCD -paneelia 3840 x 2160 pikselin tarkkuudella ja 60 hertsin virkistystaajuudella.Tietokoneeseen LG:n näyttö voidaan yhdistää HDMI- tai USB-C -liitännän avulla, mutta näytössä on myös LG:n oma webOS -alusta, joka on tuttu LG:n televisioista LG:n webOS:n ansiosta näytöllä voi katsella vaikkapa elokuvia Netflixin tai Prime Videon kautta ilman tarvetta tietokoneelle. Ohjaaminen tapahtuu tällöin omalla kaukosäätimellä. Lisäksi tuettuna on Apple AirPlay 2, jonka avulla Applen laitteista voi lähettää videoita näytölle.32SQ780S muistuttaa vahvasti Samsungin Smart Monitor M8 (M80B) -näyttöä , jossa puolestaan käytetään Samsungin omaa Tizen-alustaa.LG 32SQ780S on toistaiseksi saatavilla Yhdysvalloissa 500 dollarin hintaan. Suomen saatavuudesta ei ole tietoa.