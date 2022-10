Apple laittoi M2-piirin iPad Pro -tablettiin

Apple päivitteli tablettien valikoimaa julkaisemalla uuden iPad Pron ja uuden iPadin.

iPad Pron keskeiset ominaisuudet

Uusi iPad neljässä eri värissä

Tällaisia ominaisuuksia on uudessa iPadissa

iPad Pro on Applen huippuluokan tabletti, joka suunnattu luovaan työhön. Apple esimerkiksi mainostaa iPad Pron toimivan liikkuvana elokuvastudiona, sillä laitteen kameralla voi kuvata videota, jonka jälkeen sen voi editoida vaikkapa iPadin DaVinci Resolve ‑sovelluksella.iPad Pron merkittävin uudistus on M2-piirin käyttäminen. Viime vuoden iPad Prossa on käytössä M1-piiri . Apple lupaa M2-piirin tuottavan jopa 15 prosenttia parempaa suorituskykyä edeltäjään verratessa.Uusi iPad Pro tukee Wifi 6E- ja 5G-yhteyksiä.Lisäksi Apple Pencil -kynälle on tuotu lähikäyttöominaisuus, jonka avulla kynä tunnistetaan jo ennen tabletin näyttöön osumista.Muuten iPad Pro on pysynyt samana.Vaihtoehtona on 11 ja 12,9 tuuman näytöt. Vain suuremmassa mallissa käytetään edeltäjän tavoin mini-LED-taustavalaistusta.11-tuumaisen mallin hinta alkaa 1079 eurosta ja 12,9-tuumaisen mallin 1479 eurosta. Laitteet saatavilla 26.10.Lisäksi Apple julkaisi 10. sukupolven iPad-perusmallin uusitulla muotoilulla. Värivaihtoehtoja on neljä.Uudessa mallissa on 10,9 -tuumainen näyttö, joka on hieman suurempi kuin edeltäjämallissa.Yksi laitteen erikoisuuksista on etukameran sijainti, sillä ensimmäistä kertaa iPadissa etukamera sijaitsee pitkällä sivulla, joka on hyvä videopuheluihin, kun laite on vaakatasossa käsissä.Suorituskykyyn on tullut 20 prosentin parannus A14 Bionic -piirin myötä ja laite tukee Wifi 6 -yhteyttä.10. sukupolven iPad käyttää nyt USB-C -liitäntää Applen oman Lightning-liitännän sijaan.iPad tukee edelleen 1. sukupolven Apple Pencil -kynää, mutta sen lataamiseen tarvitaan nyt 10 euron USB-C - Apple Pencil -sovitin Uudet iPadit käyttävät iPadOS 16 -versiota 10. sukupolven iPadin hinta alkaa 599 eurosta ja laite on saatavilla 26.10.Myös 9. sukupolven iPad pysyy edelleen myynnissä ja sen hinta alkaa 449 eurosta.Malliston on jokseenkin sekava, sillä Applen sivuilla sekä uutta että vanhaa mallia myydään vain nimellä iPad.Tässä Applen noin 10 minuutin esittelyvideo iPad- ja iPad Pro-tableteista.