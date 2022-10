Microsoftin Surface Laptop 5 on yli 50 % tehokkaampi kuin edeltäjänsä

Microsoft esitteli uusia versioita Surface-koneistaan. Uusia laitteita ovat Surface Laptop 5, Surface Pro 9 ja Surface Studio 2+.

13,5 tuumaa, platina, i5, 8 Gt RAM, 256 Gt SSD: 1 239 euroa

13,5 tuumaa, musta, i5, 8 Gt RAM, 512 Gt SSD: 1 499 euroa

13,5 tuumaa, musta, i5, 16 Gt RAM, 512 Gt SSD: 1 789 euroa

13,5 tuumaa, musta, i7, 16 Gt RAM, 512 Gt SSD: 2 009 euroa

15 tuumaa, platina, i7, 8 Gt RAM, 256 Gt SSD: 1 589 euroa

15 tuumaa, musta, i7, 16 Gt RAM, 512 Gt SSD: 2 139 euroa

15 tuumaa, musta, i7, 32 Gt RAM, 1 Tt SSD: 2 799 euroa

Surface Pro 9 ja Surface Studio 2+

Surface Laptop -kannettava on Microsoftin suosituin Surface-laite.Laptop 5 on pienehkö päivitys viime vuoden Laptop 4 -malliin nähden.Laite on edelleen 13,5 tuuman ja 15 tuuman kokoisena. Kuvasuhde on edelleen 3:2 ja tarkkuudet ovat samat.Merkittävin uudistus löytyy sisältä.Laptop 5 on saatavilla vain Intelin suorittimella, kun Laptop 4:n kohdalla löytyi myös AMD-suoritin.13,5-tuumainen Laptop 5 tarjoaa joko 12. sukupolven Intel Core i5-1235U- tai Core i7-1255U-suorittimen.15-tuumainen versio hyödyntää Core i7-1255U-suorittimen.Microsoftin mukaan uusimman Intel Evo -alustan ansiosta Surface Laptop 5 on yli 50 % tehokkaampi kuin edeltäjänsä.Toisaalta akunkeston osalta on otettu pieni askel taaksepäin.Laptop 4:n 13,5-tuumainen AMD-versio yltää akunkeston osalta jopa 19 tunnin käyttöaikaan, mutta Laptop 5:ssa akku kestää tunnin vähemmän.15-tuumaiselle Laptop 5:lle luvataan 17 tunnin kesto, joka on sama edeltäjään verratessa.Laptop 5-koneesta löytyy myös USB-C, USB-A 3.1, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Surface Connect -portti, Wifi 6, Bluetooth 5.1 ja 720p HD -kamera Windows Hello -tuella.Surface Laptop 5 tulee saataville 25. lokakuuta ja sen hinnat ovat:Surface Pro 9 on jatkoa vain 9 kuukautta sitten myyntiin tulleelle Surface Pro 8 -laitteelle Kyseessä on 2-in-1-luokan laite. Irrotettavan näppäimistön ansiosta konetta voi käyttää perinteisenä kannettavana tietokoneena tai tablettina.Näyttö on 13-tuumainen. Se toimii 2 880 x 1920 pikselin tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella.Surface Pro 9:ssä on kaksi prosessorivaihtoehtoa - Thunderbolt 4 -liitännällä varustettu Intel Evo -alustaan perustuva 12. sukupolven Intel Core -prosessori (i5-1235U tai i7-1255U) ja 5G-yhteydellä varustettu Qualcomm Snapdragon -pohjainen Microsoft SQ 3 -prosessori.Intel-versiossa on 8, 16 tai 32 gigatavua LPDDR5-RAM-muistia, kun SQ 3 -laitteessa on 8 tai 16 gigatavua LPDDR4x-RAM-muistia.Tallennustilat alkavat kummassakin 128 gigatavusta, mutta vain Intel-version kohdalla ylletään yhteen teratavuun.SQ 3 -mallissa on tuki 5G-yhteydelle ja akunkesto yltää jopa 19 tuntiin, kun Intel-versiossa on vain Wifi-tuki ja 15,5 tunnin akunkesto.Surface Pro 9 on tilattavissa heti ja toimitukset alkavat loppuvuodesta 2022. Hinnat yritysasiakkaille alkaen 1369 euroa ja yksityisasiakkaille alkaen 1259 euroa.Jatkoa sai myös vuonna 2018 julkaistu Surface Studio 2 päivitetyn Surface Studio 2+ -mallin muodossa.Surface Studio 2+ on monikäyttöinen pöytäkone.Laitteessa on suuri 28-tuumainen kosketusnäyttö, jota voi käyttää eri asennoissa työympäristössä. Sen tarkkuus on 4500 x 3000 pikseliä ja kuvasuhde 3:2.Laitteen sisällä on nyt 11. sukupolven Intel Core i7-11370H -suorin ja NVIDIA GeForce RTX 3060 -näytönohjain. RAMia on 32 gigatavua ja tallennustilaa yhden teratavun verran.Liitäntöjen osalta on tarjolla kolme USB-C -liitäntää, joiden avulla koneen voi yhdistää jopa kolmeen 60 hertsin 4K -näyttöön. Lisäksi laitteessa on kaksi USB-A 3.1 -liitäntää, kuulokeliitäntä ja 1 gigabitin Ethernet-portti.Surface Studio 2+ on ennakkotilattavissa tänään ja toimitukset alkavat loppuvuodesta 2022. Hinnat yritysasiakkaille ja yksityisasiakkaille alkaen 5409 euroa.Microsoft esitteli myös muita lisälaitteita ja graafiseen suunnitteluun tarkoitetun ohjelman. Näistä saat lisätietoa täältä