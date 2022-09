Logitechin uusista työkäyttöön suunnatuista hiiristä ja näppäimistöstä julkaistiin Mac-versiot

Oheislaitteiden valmistaja Logitech julkaisi Mac-tietokoneiden kaveriksi uusia Designed for Mac -oheislaitteita. Uusia tuotteita ovat MX Mechanical Mini for Mac- ja K380 Bluetooth Keyboard for Mac -näppäimistöt sekä MX Master 3S for Mac- ja Lift for Mac -hiiret.

Vaaleanharmaa MX Mechanical Mini for Mac

Logitech K380 for Mac

avaruudenharmaa Master 3S for Mac

Lift -hiiri

MX Mechanical Mini for Mac on Logitechin ensimmäinen Mac-tietokoneille räätälöity mekaaninen näppäimistö. Taustavalaistun näppäimistön painikkeiden toimintoja voi muokata Logi Options+ -ohjelmistolla.Logitech K380 for Mac on moderni ja minimalistinen näppäimistö pyöreillä näppäimillä. Sen tyyli muistuttaa kannettavan tietokoneen matalaprofiilista rakennetta. Näppäimistö asettuu täydellisesti Apple-ympäristöön ja on saatavana pastellisävyisenä Blueberry-mallina.Master 3S for Mac -hiiressä on tuottavuutta parantavia ominaisuuksia, kuten huippunopea elektromagneettinen MagSpeed-vieritysrulla ja peukalorulla.Lift for Mac on puolestaan pystymallinen ergohiiri. Se antaa käden levätä rennossa 57 asteen käyttökulmassa, mikä vastaa kättelyasentoa. Näin hiiren käyttö rasittaa rannetta äärimmäisen vähän käytettävyyden kuitenkaan kärsimättä.Näistä tuotteista Lift-hiiri julkaistiin huhtikuussa , kun taas MX Mechanical-näppäimistö ja MX Master 3S julkaistiin toukokuussa Aiemmat versiot ja Mac-versiot eroavat toisistaan vain hieman.MX Mechanical Mini for Mac -näppäimistössä on Mac-näppäinasettelu, kun tavallisessa versiossa on sekä Mac- että Windows-näppäimet merkattuna.MX Mechanical Mini for Mac on saatavilla tähtiharmaa- ja vaaleanharmaa-värivaihtoehtoina, kun tavallinen malli on saatavilla grafiitinharmaana.Lisäksi Macille julkaistiin vain MX Mechanical Mini versio, eikä täysikokoista MX Mechanical -mallia. Kytkinten kohdalla Apple-käyttäjille tarjotaan vain hiljaista, tuntopisteellisestä versiota, kun tavalliseen malliin löytyy myös lineaarinen- tai naksahtava-kytkin.Myös pakkauksesta löytyy pientä eroa, sillä Mac-version mukana toimitetaan USB-C - USB-C -kaapeli, kun tavallisen mallin mukana toimitetaan USB-A - USB-C -kaapeli ja Logi Bolt -vastaanotin.Hiirien kohdalla eroa löytyy väreistä ja pakkauksesta.MX Master 3S for Mac -hiiri on saatavilla avaruudenharmaana ja vaaleanharmaana, kun taas MX Master 3S on saatavilla grafiitinharmaana ja vaaleanharmaana.Lift for Macin värivaihtoehto on luonnonvalkoinen, kun tavallinen Lift on saatavilla tuon värin lisäksi grafiitinharmaana ja roosa-värinä.Lisäksi Mac-version pakkauksessa ei toimiteta Logi Bolt -vastaanotinta ja kaapeli on eri.Logitech MX Mechanical Mini for Mac, Logitech MX Master 3S, Logitech Lift for Mac ja Logitech K380 for Mac, tulevat myyntiin 159, 129, 79 ja 65 euron kuluttajahinnoin.