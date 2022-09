Suomen hinnat NVIDIA GeForce RTX 4090 ja RTX 4080 -näytönohjaimille ovat varsin karut

NVIDIA GeForce RTX 4090 ja GeForce RTX 4080 -näytönohjaimet. Esittelyn yhteydessä mainittiin hinnat Yhdysvaltain dollareissa, mutta Euroopan hintoja ei esityksen yhteydessä vielä paljastettu. Eilen julkaisi uusimmat huipputason näytönohjaimensa , kun yhtiö esitteli GTC 2022 -tapahtumassaja-näytönohjaimet. Esittelyn yhteydessä mainittiin hinnat Yhdysvaltain dollareissa, mutta Euroopan hintoja ei esityksen yhteydessä vielä paljastettu.

NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB) , 1999 euroa

, 1999 euroa NVIDIA GeForce RTX 4080 (16GB) , 1509 euroa

, 1509 euroa NVIDIA GeForce RTX 4080 (12GB), 1129 euroa

Kuten iPhonenkin julkistuksen kohdalla, tarina on tälläkin kertaa varsin karu eurooppalaisille kuluttajille. Siinä missä Yhdysvaltain hintataso ei juurikaan nouse edellisen sukupolven julkistushetken hintoihin nähden, joutuvat eurooppalaiset kaivamaan kuvetta senkin edestä. Syiksi on toki mainittu normaali litania selityksiä, joista tärkeimpänä euron ja dollarin välisen kursin raju muuttuminen viimeisen vuoden aikana.Suomen hinnat NVIDIAn uusille näytönohjaimille:Vertailun vuoksi, Yhdysvaltain hinnat ovat $1599, $1199 ja $899. Luonnollisestikin Euroopan hinnat sisältävät arvonlisäveron, jota Yhdysvalloissa ei tyypillisesti lisätä tuotteen nimellishintaan.GeForce RTX 4090 on saatavilla 12. lokakuuta alkaen, RTX 4080 -mallien saapuessa myyntiin marraskuussa.