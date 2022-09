NVIDIA julkisti GeForce RTX 4090 ja RTX 4080 -näytönohjaimet - tällaiset ne ovat

NVIDIA julkisti tänään odotetusti uudet RTX 40 -sarjan näytönohjaimensa. Pelikäyttöön tarkoitetut näytönohjaimet asettuvat tukevasti jo ennakkotietojen mukaan Näytönohjainjättijulkisti tänään odotetusti uudetnäytönohjaimensa. Pelikäyttöön tarkoitetut näytönohjaimet asettuvat tukevasti jo ennakkotietojen mukaan näytönohjainten teholistan kärkeen.

Tänään julkistettu mallisto oli kuitenkin tavanomaista kapeampi, sillä nyt esiteltiin ainoastaan kolme mallivarianttia.:n valmistusprosessiin pohjautuvat,-arkkitehtuuria käyttävät näytönohjaimet esiteltiin NVIDIAn GTC 2022 keynote -esiteyksessä.Uuden näytönohjain sukupolven lippulaivamalli on odotetusti. 4090:aan on tungettu 76 miljardia transistoria ja 16384 CUDA-ydintä. Grafiikkamuistia 4090:lle on mahdutettu 24 gigatavun verran.Mutta se nopeus...? NVIDIAn omiin lukuihin täytyy tietysti suhtautua isolla annoksella suolaa, mutta yhtiö kehuu RTX 4090:n olevan kaksi kertaa tehokkaampi kuin edellisen sukupolven lippulaivamalli, RTX 3090.Kaksi muuta tänään julkistettua mallia olivat-näytönohjaimen kaksi eri versiota. Järeämmässä näistä on muistia 16 gigatavun verran ja CUDA-ytimiä on tarjolla 9 728 kappaletta. Tänään julkistetun sarjan hentoisin - jos näin voidaan huipputason näytönohjaimista sanoa - on 12 gigatavun malli RTX 4080:sta, jossa CUDA-ytimiä on 7 680.Uudet näytönohjaimet ovat ainakin NVIDIAn omina versioina massiivisia kapistuksia, sillä sekä RTX 4090 että järeampi versio RTX 4080:sta haukkaavat kotelosta tilaa kolmen korttipaikan verran. Lisäksi kortit ovat myös hurjia energiasyöppöjä ja moni pelaaja joutuukin näytönohjaimen lisäksi vaihtamaan myös tietokoneensa virtalähteen. NVIDIAn tiedotteen mukaan RTX 4090 vaatii vähintään 800 watin virtalähteen ja "köykäisin" malli GeForce RTX 4080 (12GB) vaatii sekin 700 watin virtalähteen.Koko NVIDIAn julkistustilaisuuden voi katsoa jälkikäteen YouTubesta, video alla. Näytönohjainten esittely alkaa noin kuuden minuutin kohdalta: