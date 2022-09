Nokia T21 -tabletti on pieni päivitys edeltäjään nähden

HMD Global julkisti IFA-messuilla Nokia-puhelimista ja -tableteista vastaavajulkisti IFA-messuilla kahden puhelimen lisäksi Nokia T21 -tabletin.

Kyseessä on seuraaja vuoden takaiselle Nokia T20 -mallille Kyseessä on varsin pienestä päivityksestä.Näyttö on edelleen 10,4-tuumainen ja käyttää 2K-tarkkuutta (1200 x 2000). Kirkkaus yltää 360 nitiin.Suorituskyvystä vastaa Unisoc T612, kun edeltäjässä on T610 -piiri. RAM-muistia T21 tarjoaa 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa löytyy 64 tai 128 gigatavua. Lisäksi muistikortilla saa laajennettua tallennustilaa 512 gigatavun verran.T20 -mallissa sisäistä tallennustilaa on vain 32 tai 64 gigatavua.T21:n 8200 mAh akku tukee 18 watin latausta, mutta pakkauksen mukana toimitetaan 10 watin laturi.Uutta ovat Netflix HD sertifikaatti HD-videon suoratoistolla ja mahdollisuus soittaa puheluita. Second Screen -ominaisuuden avulla tablettia voi käyttää Windows-tietokoneen lisänäyttönä.Muita ominaisuuksia ovat 8 megapikselin takakamera, 5 megapikselin etukamera, USB-C (USB 2.0), 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, Wifi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ja IP52-luokitus.Käyttöjärjestelmä perustuu Android 12 -versioon. Päivityksenä luvataan kaksi Android-versiota ja kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.Nokia T21 on väriltään harmaa, ja se on saatavilla malleissa WIFI 4/64 Gt ja LTE 4/128 Gt. Suomen suositusmyyntihinnat ja myynnin aloitus vahvistetaan myöhemmin.T20 -malli tuli saataville 229 ja 269 euron suositushinnoilla. HMD Globalin valikoimasta löytyy myös pienempi T10 -tabletti