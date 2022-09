LG:n 48-tuumaisessa OLED-pelinäytössä on 120 hertsin virkistystaajuus

LG Electronics lanseeraa Pohjoismaissa 48-tuumaisen UltraGear 48GQ900 -OLED-pelinäytön.

"Olemme maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa OLED-tekniikan suhteen. Haluamme tuoda näyttötekniikan edut, kuten nopeamman vasteajan ja paremman kontrastin, myös pelaajien käyttöön. Kun LG:n tekninen osaaminen yhdistetään AMD FreeSync - ja G‑Sync -tukeen, pystymme nostamaan pelikokemuksen täysin uudelle tasolle", kommentoi brändin IT‑tuotepäällikkö Christian Emmertz.

Kyseessä on siis suuri OLED-pelinäyttö, joka käyttää 4K-tarkkuutta (3840 x 2160) ja 120 hertsin virkistystaajuutta. Ylikellottaessa virkistystaajuus yltää 138 hertsiin. Näytössä toistuvat 1,07 miljardia väriä kattavat 99 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta pikseliä kohden 10-bittisen värisyvyyden ansiosta.Lue myös: LG:n 42-tuumainen OLED-televisio muuttuu täysin tasaisesta kaarevaksi napin painalluksella Näyttö sopii PC- ja konsolipelaamiseen kolmen HDMI 2.1 -liitännän ja yhden DisplayPort 1.4-liitännän ansiosta.Äänentoistoon on myös panostettu. Sisäänrakennetun stereoäänen ulostulo on 20 W kanavaa kohden, ja 4-napainen kuuloke-/mikrofoniliitäntä tukee kehittynyttä DTS Headphone X 3D-surround-ääntä. Omaa äänijärjestelmää voi halutessa käyttää optisen SPDIF-liitännän kautta.LG UltraGear 48GQ900 on saatavilla Suomessa 12. syyskuuta alkaen suositeltuun kuluttajahintaan 1 690 euroa. Näyttö tullaan ensiesittelemään League of Legends -pelin EM-finaalissa Ruotsissa 10.–11. syyskuuta.Lue myös: Samsungin kaarevassa pelinäytössä on 34-tuumainen QD-OLED-paneeli