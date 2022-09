Samsungin kaarevassa pelinäytössä on 34-tuumainen QD-OLED-paneeli

Samsung julkisti IFA 2022 -messuilla uuden Odyssey OLED G8 (G85SB) -pelinäyttönsä.

OLED G8 on Samsungin ensimmäinen OLED-pelinäyttö, ja se tulee saataville 34 tuuman kokoisena.Samsung kertoo, että näytössä käytetään OLED-paneelia ja Quantum Dot -tekniikkaa eli oletettavasti kyseessä on Samsungin kehittämä QD-OLED -paneeli, jota käytetään jo parissa muussakin pelinäytössä ja vastaavaa tekniikkaa käytetään myös Samsungin S95B -televisiossa OLED G8 yltää 1800R-kaarevuuteen. Tarkkuus yltää QHD-resoluutioon (3 440 x 1 440) 21:9 -kuvasuhteella. Pelaamiseen näyttö sopii 0,1 millisekunnin vasteajan ja 175 hertsin virkistystaajuuden ansiosta. OLED-näyttö on VESA DisplayHDR 400 True Black -sertifioitu ja näyttöä parantaa entisestään AMD FreeSync Premium, joka takaa sujuvan pelaamisen.Tämä Samsungin pelinäyttö sopii myös muuhunkin kuin pelaamiseen. G70B- ja G65B -näyttöjen tapaan OLED G8 toimii viihdekeskuksena, ja sillä voi suoratoistaa sisältöä Samsungin Smart Hubin kautta.Jalusta tukee korkeudensäätöä ja kallistusta. Odyssey OLED G8:ssa on Micro HDMI (2.1), Mini DP (1.4) ja USB-C-portit monipuolisia liitäntöjä varten. Näytön takaosassa sijaitsee valaistustekniikkaa.Odyssey OLED G8 tulee saataville Pohjoismaissa myöhemmin tänä vuonna, mutta hintaa ei paljastettu.