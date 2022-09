Lenovo julkisti seuraavan sukupolven taittuvaa näyttöä hyödyntävän ThinkPad X1 Fold -kannettavan

Lenovo julkisti vuonna 2020 ensimmäisen sukupolven ThinkPad X1 Fold -koneen , jonka erikoisuus on taittuva näyttö. Nyt laitteesta on esitelty samaan nimeä käyttävä toisen sukupolven versio.

"Maailman ensimmäisen kokoontaitettavan tietokoneen luominen oli suuri teknologinen haaste, ja sen edelleen parantaminen on todellinen saavutus. Haluamme, että seuraavan sukupolven ThinkPad X1 Fold on vertailukohta parhaalle mahdolliselle luovuudelle, viihteelle ja tuottavuudelle", sanoo Jerry Paradise, Commercial Product Centerin johtaja Lenovon Intelligent Devices Groupista.



"Vahva perustamme suunnittelussa ja poikkeukselliset kumppanuudet Intelin, Microsoftin ja lukemattomien muiden kanssa ovat auttaneet meitä rakentamaan monipuolisen teknisen laitteen ja käyttökokemuksen. Uusi ThinkPad X1 Fold määrittelee suunnittelemamme taitettavien tietokoneiden kategorian uudelleen."

Ensimmäisessä versiossa on 13,3-tuumainen näyttö, mutta uudessa mallissa OLED-näyttö on kasvanut 16,3 tuumaan. Se käyttää 2024 x 2560 pikselin tarkkuutta ja kirkkaus yltää jopa 600 nitiin.-koneen näyttö taittuu 12-tuumaisen kokoiseksi. Toisen puoliskon päälle voi asettaa näppäimistön, joka kiinnittyy siihen magneettien avulla. Käyttäminen onnistuu monipuolisesti, sillä näyttö voidaan asettaa pysty- tai vaakatasoon ja näppäimistöä voi myös käyttää irrallaan koneesta.Lisävarusteena voi hankkia kynän.Lenovo kertoo, että runko on nyt 25 prosenttia ohuempi. Koneen paksuus kokoontaitettuna on 17,4 mm ja avattuna 8,6 mm. Laitteessa on myös ohuemmat kehykset. Ne ovat enintään 10 mm:n paksuiset.Kannettavassa on myös 100 % kierrätetystä kankaasta valmistettu takakuori. Laite täyttää MIL-STD-810H-standardit kestävyyden osalta.Windows 11 -käyttöjärjestelmään nojaava kone sisältää Intel Core i5- tai i7 -suorittimen, enintään 32 gigatavua RAM-muistia ja enintään teratavun verran sisäistä tallennustilaa.Laitteessa on kolme kaiutinta, joista kaksi on aina käytössä sekä neljä mikrofonia, joista kaksi on käytössä kerrallaan. 5 megapikselin kamera tukee Windows Hello -kirjautumista ja lisäksi näppäimistössä on sormenjälkilukija.Yhteydet hoituvat kahden Thunderbolt 4 -liitännän ja yhden USB-C 3.2 Gen 2 -liitännän avulla. Lisäksi kone tukee Wifi 6E-, Bluetooth 5.2- ja 5G-yhteyksiä.ThinkPad X1 Fold (2022) saapuu myyntiin marraskuun lopulla. Hinta alkaa 2999 eurosta.Taittuvaa näyttöä hyödyntävät Windows-koneet alkavat hiljalleen yleistyä. Asus juuri paljasti oman laitteensa hinnan ja saatavuuden