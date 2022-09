Asuksen taittuva Windows-kannettava maksaa 3999 euroa

Windowsia hyödyntävä kone tulee maailmanlaajuisesti saataville vuoden viimeisellä neljänneksellä.Laitteella on hintaa 3499 dollaria tai Euroopassa 3999 euroa.Avattuna voi hyödyntää 4:3-kuvasuhteen 17.3-tuumaista OLED-näyttöä. Kun laitteen taittaa, käyttöön saa saa kaksi 3:2-kuvasuhteen 12.5-tuumaista puoliskoa.Toisen puoliskon päälle voi asettaa näppäimistön, jolloin Zenbook 17 Fold OLED toimii enemmän normaalina kannettavana. Näppäimistön kanssa laite painaa 1,8 kiloa.Laitteessa on myös Intel Core i7-1250U -suoritin, 16 gigatavua RAMia ja teratavun verran tallennustilaa. Laitteen sisällä on 75 Wh:n akku ja mukana toimitetaan 65 watin laturi.Lisätietoa saa täältä