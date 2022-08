Samsung esitteli korkean suorituskyvyn 990 PRO NVMe SSD-asemat

Samsung on julkaissut uuden, korkean suorituskyvyn 990 PRO NVMe SSD-aseman, joka pohjautuu PCIe 4.0 -väylään.

"Pelien, 4K- ja 8K-teknologian sekä tekoälypohjaisten sovellusten jatkuvan innovaation myötä kuluttajien tarpeet tehokkaalle tallennustilalle kasvavat. 990 PRO tarjoaa hyvän tasapainon nopeuden, energiatehokkuuden ja luotettavuuden välillä, joten se on erinomainen valinta pelaajille ja vaativille ammattilaisille", sanoo Samsung Suomen IT-tuotteiden myyntipäällikkö Ossi Luoma.

Samsungin tuoreimman V-NAND-piirin ja uuden patentoidun ohjaimen ansiosta 990 PRO:n nopeus on huipputasolla PCIe 4.0 -liitännässä.PCIe 4.0:n suurin teoreettinen peräkkäinen lukunopeus on 8000 Mt/s.Samsungin mukaan 990 PRO:n peräkkäiset luku- ja kirjoitusnopeudet ovat jopa 7 450 megatavua sekunnissa (Mt/s) ja 6 900 Mt/s, kun taas satunnaiset luku- ja kirjoitusnopeudet ovat jopa 1 400 000 ja 1 550 000 IOPS.980 PRO-malliin verratessa uusi malli tarjoaa jopa 55 prosenttia paremman satunnaisen luku- ja kirjoitusnopeuden.Samsungin mukaan 990 PRO soveltuu graafisesti vaativiin peleihin sekä 3D-renderöintiin, 4K-videoeditointiin ja data-analyysiin.Samsung suoritti Luminous Productionsin pian ilmestyvän, uusinta pelien lataustekniikkaa tukevan Forspoken -toimintaroolipelin kanssa testin, jossa kartan latausaika oli noin yksi sekunti.SATA SSD:llä aika oli neljä sekuntia ja HDD-kiintolevyllä 28 sekuntia.990 PRO -asema käyttää M.2 (2280) -liitäntää ja asemassa on oma jäähdytyslevy, joka on myös varustettu RGB-valaistuksella.Asemasta tulee saataville yhden, kahden ja neljän teratavun vaihtoehdot.Asemalla on viiden vuoden takuu tai total bytes written (TBW) -lukemaan perustuva kirjoituskestävyys. Kestävyydet ovat 600TB, 1200TB ja 2400TB.990 PRO tulee saataville Pohjoismaissa lokakuusta 2022 alkaen. Samsungin tiedotteessa ei mainita yhden teratavun mallin hintaa, mutta kahden teratavun suositushinta on 389 euroa. Neljän teratavun malli tulee saataville 2023 alkupuolella.