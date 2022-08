Samsungin uusilla pelinäytöillä voi käyttää pilvipelipalveluita ja katsella elokuvia ilman tietokonetta

Uusia Odyssey-malleja ovat G70B ja G65B.G70B:n kokovaihtoehdot ovat 28 tuumaa ja 32 tuumaa. G65B tulee saataville 27- ja 32-tuumaisena.G70B tarjoaa jopa 4K-tarkkuuden 144 hertsin virkistystaajuudella ja 1 ms vasteajalla (GtG). G70B on tasainen ja siinä käytetään IPS-paneelia.G65B on puolestaan kaareva (1000R), mutta paneelityyppiä ei toistaiseksi paljastettu. Tarkkuus yltää 1440p-tasolle ja virkistystaajuus 240 hertsiin.Tarkkoja teknisiä ominaisuuksia ei vielä paljastettu.Pelinäyttöjen erikoisuus löytyy ohjelmistosta, sillä nämä ovat ensimmäisiä pelinäyttöjä Samsung Gaming Hubilla.Gaming Hub niputtaa yhteen kaikki pelaamiseen liittyvät asiat ja sen kautta voi käyttää erilaisia pilvipelipalveluita, kuten Xbox, Nvidia GeForce Now ja Google Stadia. Gaming Hub ei kuitenkaan ole käytettävissä Pohjoismaissa , mutta pilvipelipalveluiden käyttäminen pitäisi silti onnistua.Uudet pelinäytöt tukevat myös Samsungin Smart Monitor -näyttöjen tapaan erilaisia suoratoistopalveluita ilman konetta.Näytön avulla voi katsella vaikkapa elokuvia Netflixistä tai Amazon Prime Videosta. Lisäksi näyttöön voi yhdistää langattomasti Samsung-puhelimen Samsung DeXin avulla tai Applen laitteen Apple AirPlay 2:n avulla.Samsungin mukaan G70B ja G65B tulevat saataville vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Hintatietoja ei vielä paljastettu.