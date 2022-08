Porsche Design ja AGON by AOC julkaisivat PD27S-pelinäytön

PD27S -malli. Porsche Design ja elektroniikkayhtiö AOC julkistivat vuoden 2020 lopulla PD27 -pelinäytön . Tuon kaveriksi esiteltiin nyt-malli.

PS27S on tyyliltään tasainen. 10-bittinen IPS-paneeli on kooltaan 27-tuumainen ja siinä käytetään QHD -tarkkuutta (2560 x 1440) ja 170 hertsin virkistystaajuutta. Paneeli kattaa 95 %:n DCI-P3- ja 99 %:n sRGB-väriasteikot.AOC:n mukaan näytön houkuttelevin erikoisuus on hiekkapuhallettu alumiinijalusta, jonka ainutlaatuinen muotoilu on samalla myös tukeva ja toimiva. Jalusta tarjoaa kääntö-, kallistus- ja kiertosäädöt sekä 150 millimetrin korkeussäädön.Näytön linjat kaartuvat takana ja sivuissa. Stereokaiuttimet on piilotettu näytön reunojen metalliverkkokoristeen taakse. Niissä on myös epäsuora taustavalaistus, jonka RGB-sävyt voidaan räätälöidä käyttäjän ja pelien mukaan lisätunnelman luomiseksi.Liitäntöjen osalta on tarjolla 2x HDMI 2.0 ja 2x DisplayPort 1.4 sekä neliporttinen USB 3.2 -keskitin, johon voi liittää esimerkiksi näppäimistön, hiiren ja ulkoisia tallennuslaitteita.Porsche Design AOC AGON PRO PD27S on nyt saatavilla Porsche Design -myymälöistä, erikoisliikkeistä, www.porsche-design.com -verkkokaupasta sekä valituista verkkomyymälöistä 499 euron suositushintaan.