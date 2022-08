Logitechin edullinen K650 -näppäimistö on roiskeenkestävä ja tarjoaa virtaa pitkäksi ajaksi

Oheislaitteiden valmistaja Logitech julkisti K650 -näppäimistön, joka on varustettu rannetuella ja kätevillä pikatoiminnoilla.



K650 on langaton. Tietokoneeseen tai älylaitteeseen Logitech K650 -näppäimistö voidaan liittää joko Bluetooth Low Energy -yhteydellä tai mukana tulevalla Logi Bolt -vastaanottimella.



Näppäimistö toimii yhdessä Windows-, macOS-, Chrome OS-, Linux-, iPadOS-, iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa.



Virtaa näppäimistöön antaa kaksi AA-paristoa, joiden luvataan kestävän käytössä jopa kolme vuotta.



Näppäimistössä hyödynnetään kierrätysmuovia. Kierrätysmuovin osuudet ovat 21 prosenttia luonnonvalkeassa mallissa ja 28 prosenttia grafiitinmustassa mallissa.



Rakenteeltaan näppäimistö on roisketiivis. Logitech kertoo, että sen ansiosta näppäimistö on helposti puhdistettavissa esimerkiksi kostealla liinalla.



K650 on varustettu pikanäppäimillä, joilla saa esimerkiksi nopeasti otettua kuvakaappauksen tai mykistettyä mikrofonin.



K650:n näppäimien kuvaillaan olevan tuntumaltaan syvät ja pehmustetut.





Näppäimistö tulee myyntiin elokuussa 54,99 euron kuluttajahintaan.

