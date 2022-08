Samsungin massiivisen Odyssey Ark -pelinäytön hinta on 2999 euroa

"On mahtavaa julkaista todellinen seuraavan sukupolven pelinäyttö. Odyssey Ark yhdistää elokuvamaisen kuvanlaadun, mukaansatempaavan surround-äänen ja todella joustavan käyttöliittymän, jota pelaajat ovat yhä enemmän toivoneet. Haluamme tarjota peliyhteisölle mullistavia kokemuksia, joihin Odyssey Ark vastaa nostamalla koko alan standardeja", iloitsee Samsung Suomen IT-tuotteiden myyntipäällikkö Ossi Luoma.

Samsung Odyssey Ark

Nyt Odyssey Ark (G97NB) on julkaistu virallisesti ja samalla sen hinta on paljastettu.Odyssey Ark tulee saataville Pohjoismaissa elokuun lopulla. Sen hinta on 2999 euroa.Odyssey Ark on kooltaan peräti 55-tuumainen. Näyttö käyttää 1000R kaarevuutta. Normaalin vaakatason lisäksi tämä massiivinen näyttö voidaan asettaa pystyasentoon.Ark on suunnattu pelaamiseen. Tätä varten näytössä on 165 hertsin virkistystaajuus ja tarkkuuden osalta käytössä on 3840 x 2160 -resoluutio. Näytössä hyödynnetään Samsungin Quantum Matrix -teknologiaa ja tiiviisti pakattuja Quantum Mini LEDejä, jotka vastaavat taustavalaistuksesta.Näytössä on myös Sound Dome Tech -äänentoisto, johon sisältyy tilaäänikokemusta parantavat AI Sound Booster ja Dolby Atmos. Näytön kulmista löytyvät neljä kaiutinta sekä kaksi keskibassokaiutinta tuottavat realistisen ja täyteläisen äänimaailman 60W:n 2.2.2-kanavan ansiosta.Samsung on lisännyt valtavan näytön ohjelmistoon erilaisia ratkaisuja, joiden avulla näyttöä voi käyttää monipuolisesti.Flex Move Screenin avulla käyttäjä voi säätää näytön kokoa 55-27 tuuman välillä, muuttaa näytön asentoa ja vaihtaa jopa kuvasuhdetta välillä 16:9, 21:9 ja 32:9.Multi View -ominaisuuden avulla ruudun voi jakaa jopa neljäksi näytöksi vaakatasossa. Pystyasennossa näytön voi jakaa kolmeen osaan Cockpit Modessa.Ominaisuuksien hallinta onnistuu langattomalla, aurinkoenergialla toimivalla Ark Dial -ohjaimella. Ohjaimen akun voi myös ladata USB-C -liitännän kautta.