Razer julkaisi 63 gramman DeathAdder V3 Pro -hiiren

DeathAdder-pelihiiret ovat Razerin suosituimpia pelihiiriä. Nyt sarjaan julkaistiin DeathAdder V3 Pro, joka on kevyt ja käyttää ergonomista muotoilua.

Razer kertoo, että hiiren sivuilla olevat urat antavat paremman otteen ja uusittu muotoilu takaa paremman mukavuuden.Hiiri on saatavilla mustana ja valkoisena. Näiden painot ovat 63 ja 64 grammaa. DeathAdder V3 Pro on 25 prosenttia kevyempi edeltäjään verratessa.DeathAdder V3 Pro on langaton hiiri ja tarjoaa jopa 90 tunnin akunkeston. Hiiri latautuu USB-C -liitännän kautta.Hiiressä on Viper V2 Pron tapaan Razer Focus Pro 30K -sensori. Optiset kytkimille luvataan 90 miljoonan klikkauksen kestävyys.Langattomasta yhteydestä vastaa HyperSpeed Wireless -teknologia. Hiiri tukee myös 4000 hertsin HyperPolling -teknologiaa, mutta tämä vastaanotin tulee hankkia erikseen.HyperPolling -vastaanotin maksaa 34,99 euroa.Itse hiiri maksaa 159,99 euroa. Razerin nettisivuilla nämä saa yhdistettynä 177,50 euron hinnalla.