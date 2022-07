Razerin matalaprofiilisessa näppäimistössä käytetään optisia kytkimiä

Razerin DeathStalker V2 -mallisto koostuu kolmesta vaihtoehdosta: DeathStalker V2, DeathStalker V2 Pro ja DeathStalker V2 Pro Tenkeyless. Näistä ensimmäinen on langallinen ja kaksi muuta ovat langattomia.DeathStalker V2 -malliston mekaaniset näppäimistöt ovat matalaprofiilisia ja niissä käytetään Razerin matalaprofiilisia optisia kytkimiä. Optisessa kytkimessä painalluksen tunnistaminen tapahtuu valon avulla.Vaihtoehdoksi on tarjolla lineaarinen kytkin sekä klikkaava kytkin. Ensimmäisessä on 45 gramman aktivointivoima, 1,2 mm:n aktivointimatka ja 2,8 mm:n kokonaismatka. Jälkimmäisessä on 50 gramman aktivointivoima, 1,5 mm:n aktivointimatka ja 2,8 mm:n kokonaismatka.Kytkimille luvataan 70 miljoonan klikkauksen kestävyys.Näppäinhatut ovat ABS-muovia ja ne on päällystetty erittäin kestävällä pinnoitteella, jonka ansiosta Razer kehuu niiden olevan jopa kestävämmät kuin doubleshot PBT -näppäinhatut.Näppäimistöissä on alumiinista valmistettu kansi. Näppäimistöllä on korkeutta matalimmasta kohdasta vain 21 millimetriä.DeathStalker V2 Pro ja DeathStalker V2 ovat täysikokoisia näppäimistöjä eli niissä on erillinen numeronäppäimistö, kun taas DeathStalker V2 Pro Tenkeyless -näppäimistössä sitä ei ole eli tämä näppäimistö on leveydeltään kapeampi.Jokaisessa mallissa on kuitenkin monitoiminen mediapainike ja rulla. Lisäksi tarjolla on RGB-valaistus ja muisti, johon voi tallentaa jopa 5 profiilia.DeathStalker V2 Pro ja DeathStalker V2 Pro Tenkeyless ovat langattomia näppäimistöjä.Yhteydessä käytetään Razerin HyperSpeed Wireless -teknologiaa tai Bluetoothia. Näppäimistöt toimivat myös langallisesti USB-C -liitännän kautta, jonka avulla näppäimistö myös ladataan.DeathStalker V2 Pro -mallille luvataan jopa 40 tunnin akku ja pienemmälle V2 Pro Tenkeylessille jopa 50 tunnin akunkesto.DeathStalker V2 Pron myynti on alkanut 26. heinäkuuta, kun kaksi muuta tulevat saataville myöhemmin syksyn aikana.Langallisen DeathStalker V2:n hinta on 199,99 euroa, DeathStalker V2 Pro Tenkeylessin 219,99 euroa ja DeathStalker V2 Prolle hintaa on kertynyt 249,99 euron verran.