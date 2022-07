Samsung toi uudet Odyssey-pelinäytöt saataville Suomessa

Samsung Nordic tuo markkinoille Odyssey-valikoimaan kolme näyttöä: Odyssey Neo G8, Odyssey Neo G7 ja Odyssey G4.

"Olemme iloisia voidessamme esitellä uudet Odyssey-näyttömme, joiden pelinäytöissä uusi 4K-kuvanlaatu tuo lisää mahdollisuuksia käyttäjillemme. Odyssey tarjoaa upeita toimintoja ja todentuntuisen kuvanlaadun tarjoten täysin uudenlaisen pelikokemuksen", sanoo Samsung Suomen IT-tuotteiden myyntipäällikkö Ossi Luoma.

Odyssey G4

Odyssey Neo G8 – 1489 €

Odyssey Neo G7 – 1309 €

Odyssey G4 27" – 399 €

Odyssey G4 25" – 349 €

Odyssey Neo G8 (G85NB) julkaistiin jo vuoden alussa CES-messuilla Kyseessä on 32-tuumainen näyttö, joka yhdistää 4K (3840 x 2160) -kuvanlaadun, 1000R kaarevan VA-paneelin ja Quantum Matrix -tekniikan. 4K-resoluutiota tukee myös väriavaruus, joka on jopa 95 prosenttia DCI-P3 -värivalikoimasta.Odyssey Neo G8 käyttää myös Quantum Mini LED -tekniikkaa, joka tarjoaa hienon ja tarkan hallinnan tiheään pakatuista LEDeistä.Yhdessä AMD FreeSync Premium Pron kanssa pelimonitori mahdollistaa jopa 240 hertsin virkistystaajuuden ja vain yhden millisekunnin vasteajan.Näytössä on korkeussäädettävä jalusta (HAS), kääntö- ja kallistustoiminto sekä VESA-yhteensopiva kiinnitys.Liitännöistä löytyvät DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ja USB 3.0.Odyssey Neo G7 (G75NB) -näytössä on monia samoja ominaisuuksia kuin Odyssey Neo G8 -mallissa, mukaan lukien AMD FreeSync Premium Pro, Quantum Mini LED -tekniikka, 2000 nitin huippukirkkauteen yltävä Quantum HDR 2000 sekä todenmukainen kontrastisuhde.Merkittävin ero löytyy virkistystaajuudesta, sillä Neo G7 yltää 165 hertsin lukemaan.Neo G8 ja Neo G7 ovat hintavia vaihtoehtoja, sillä kummankin hinta yltää selvästi yli 1000 euron.Uusi Odyssey G4 (G40B) puolestaan sijoittuu edullisempaan hintaluokkaan.Samsungin mukaan G40B on hyvä vaihtoehto pelaajille, jotka etsivät näyttöä, jossa on kaikki tärkeät peliominaisuudet yhdistettynä futuristiseen muotoiluun.Odyssey G4 on saatavilla 25- ja 27-tuumaisena sekä Full HD -resoluutiolla (1920 x 1080).Malli tarjoaa nopean virkistystaajuuden 240 hertsiin asti, 1 millisekunnin vasteajan, IPS-paneelin laajalla katselukulmalla ja HDR10-tuen korkeatasoiseen pelikokemukseen.Sitä vahvistavat entisestään AMD FreeSync Premium ja sujuvan pelaamisen takaava G-SYNC -yhteensopivuus.Korkeussäädettävä jalusta mahdollistaa myös käännön ja kallistuksen.Suositellut hinnat: