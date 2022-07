Alienwaren pelikannettavassa on hurja 480 hertsin virkistystaajuus

Alienwaren peliläppäriin saa nyt erittäin nopean näytön, sillä m17 R5 ja x17 R2 -koneet voidaan varustaa peräti 480 hertsin vaihtoehdolla.

Tämä erittäin nopea vaihtoehto toimii läppäreissä Full HD (1920 x 1080) tarkkuudella ja 3 ms:n vasteajalla. Kirkkaus paneelissa yltää 300 nitiin. Kooltaan paneeli on 17,3-tuumainen.Läppärit on mahdollista varustaa myös tarkemmalla UHD-tarkkuudella (3840 x 2160), mutta tällöin virkistystaajuus on 120 hertsin. Kirkkaus tosin yltää 500 nitiin.Alienware m17 R5 hyödyntää AMD:n rautaa. Käytettävissä on jopa Ryzen 9 6980HX ja Radeon RX6850M XT. Puolestaan x17 R2 on Intel-vaihtoehto. Se voidaan varustaa jopa i9-12900HK-suorittimella ja GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimella.Alienwaren mukaan läppärit tulevat saataville nyt, mutta Suomen osalta saatavuudesta ei ole tietoa.