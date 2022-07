HyperX julkaisi DuoCast -mikrofonin

HyperX päivittää mikrofonin valikoimaa uudella DuoCast -mikrofonilla, joka sijoittuu SoloCast- ja QuadCast -mallien väliin.



Ulkonäöltään DuoCast muistuttaa QuadCastia. DuoCastissa on RGB-valaistus ja sen kehikko auttaa vähentämään ei-toivottua kolinaa ja tärinää.



Yläosassa on painike mikrofonin mykistämiseen ja kyljessä on gain-rulla herkkyyden säätämiseen. Laitteessa kuulokeliitäntä ja USB-C -liitäntä, jolla mikrofonin voi yhdistää Windows-tietokoneeseen, Maciin ja PlayStationiin.



Mikrofoni tukee 96kHz / 24-bit näytteenottotaajuutta ja kahta suuntakuviota, jotka ovat kardioidi ja pallo.



Kardioidi ottaa äänen edestä ja sopii siten esimerkiksi striimaamiseen, kun taas pallo (omnidirectional) sopii esimerkiksi podcasteihin, joissa on useampi puhuja.



DuoCast maksaa 99 dollaria. Suomen hintaa tai saatavuutta ei ole tiedossa.

