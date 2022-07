Razer haastaa Elgaton Stream Deckin

Razer julkaisi oman vastineen julkaisi oman vastineen Elgaton Stream Deckille . Stream Deck on suosittu etenkin striimaajien keskuudessa, sillä tällä ohjaimella voi esimerkiksi hallita omaa striimiä monipuolisesti ja helposti.

Razerin laite käyttää nimeä Stream Controller. Kyseessä ei tosin ole Razerin täysin omasta tuotteesta, vaan Razer tekee yhteistyötä suomalaisen Loupedeckin kanssa.Razerin Stream Controller onkin käytännössä uudelleenbrändätty versio Loupedeck Live -ohjaimesta ja laitteen kanssa myös käytetään Loupedeckin ohjelmistoa.Stream Controller sisältää paljon painikkeita. Keskellä on 12 LCD-kosketusnäyttöpainiketta. Tämän alapuolella on 8 ohjelmoitavaa painiketta. Lisäksi kummallakin puolella on kolme analogista rullaa.Striimaamisen ohella Stream Controlleria voi käyttää myös muuhun. Sen avulla voi hallita esimerkiksi Photoshopia ja Spotifya.Stream Controller maksaa 269,99 euroa ja sen toimitukset alkavat syksyllä. Lisätietoa saa täältä