Corsair julkaisi K70 Pro Mini Wireless RGB 60% -mekaanisen näppäimistön

Corsair julkaisi pienikokoisen mutta pitkän nimen omaavan K70 Pro Mini Wireless RGB 60% -mekaanisen näppäimistön.

Kooltaan Corsairin uutuus on 60-prosenttinen eli näppäimistössä ei siis ole erillisiä numeronäppäimiä, nuolinäppäimiä tai F-painikkeita. Kyseessä ei ole Corsairin ensimmäinen pienikokoinen näppäimistö, sillä viime vuonna julkaistiin K65 RGB Mini K70 Pro Mini Wireless on kustomoitavissa. Tämä tarkoittaa, että Cherryn MX Red- tai MX Speed -kytkimet voi irrottaa ja vaihtaa muihin kytkimiin halutessaan.Kytkimien päällä on Doubleshot PBT -näppäinhatut ja alin rivi on malliltaan standardi eli myös näppäinhatut voi vaihtaa helposti halutessaan. Jokainen näppäin sisältää kaksi toimintoa ja nämä on myös merkitty mukana tuleviin näppäinhattuihin, joten tältä kannalta näppäinhattujen vaihtaminen ei välttämättä ole paras idea.Näppäimistö tukee langaton Slipstream -teknologiaa, Bluetoothia sekä langallista yhteyttä USB-C -liitännän kautta. Langallisesti näppäimistö toimii 8000 Hz:n taajuudella eli 8 kertaa nopeammin kuin tavallinen pelinäppäimistö. Tämän myötä painallukset pitäisi rekisteröityä nopeammin mutta käytännössä nopeutta ei välttämättä huomaa.Vastaavaa nopeutta käytetään myös Razer Viper 8K Hz -pelihiiressä Näppäimistössä on RGB-valaistusta. Valaistuksen kanssa akunkesto yltää 32 tuntiin ja ilman valaistusta virtaa piisaa jopa 200 tunniksi.K70 Pro Mini Wireless RGB 60% tulee heti saataville, mutta edullisesti sitä ei saa. Suositushinta on 189,99 euroa.