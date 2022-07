Kompakti Nokia T10 -tabletti on suunnattu kotiin ja perhe-elämään

HMD Global julkaisi viime vuoden lokakuussa Nokia T20 -tabletin ja nyt tämän alapuolelle esiteltiin Nokia T10 -malli.

"Uusi Nokia T10 -tabletti jatkaa perintöä tarjoamalla lupauksen pitkäikäisestä ja kestävästä laitteesta muotoilun sekä päivitysten puolesta. Kompaktissa ja helppokäyttöisessä koossa", kertoo Kati Tammi, Suomen maajohtaja, HMD Global.

Nokia T10:n näyttö on kooltaan 8-tuumainen.

Nokia T10 on kestävä ja kompakti laite. Se on sopiva esimerkiksi kotiin ja perhe-elämään.Kyseessä on edullinen tabletti, jossa on 8 tuuman näyttö HD+ -tarkkuudella (1280 x 800). Tavallinen kirkkaus yltää 360 nitiin ja enimmillään jopa 450 nitiin.Mitat ovat 208.0 x 123.2 x 9.00 mm ja painoa on 375 grammaa. Laitteessa on polymeerirakenne ja nanokuvioitu viimeistely, joten se näyttää käytön jälkeenkin lähes uudelta.Suorituskyvystä vastaa Unisoc T606 -piiri. Tarjolla on Wifi-malli sekä 4G-malli. Wifi-mallissa on 3 gigatavua RAM-muistia ja 32 gigatavua tallennustilaa. 4G-malli sisältää 4 gigatavua RAMia ja 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Tallennustilaa voi laajentaa muistikortilla.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12 ja laitteella luvataan tuoda päivityksenä Android 13- ja Android 14-versiot. Lisäksi tietoturvaan tuodaan päivityksiä kolmen vuoden ajan kuukausittain. Käyttöjärjestelmän mukana tulee myös Google Entertainment Space ja Google Kids Space, jotka tekevät elämästä helppoa: lapset voivat nauttia tablettiajasta tai tabletista voi katsella suosikkiohjelmiaan.Laitteen sisällä on kiinteä 5250 mAh akku, joka tukee 10 watin latausta USB-C -liitännän kautta. Tabletissa on myös kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet, Bluetooth 5.0, GPS, 8 megapikselin takakamera ja 2 megapikselin etukamera.Nokia T10 tulee saataville elokuussa. Wifi-malli maksaa 179 euroa ja 4G LTE 199 euroa.