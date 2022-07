Päivän diili: Nyt lähtee Samsungin 24-tuumainen pelinäyttö halvalla - vain 99 euroa

Samsungin 144 hertsin virkistystaajuudella varustettua pelinäyttöä myydään nyt alle satasen.

Päivän diili

Kyseessä on Samsung Odyssey G3 S24AG300 -pelinäyttö. Tätä näyttöä myydään nyt vain 99 eurolla , kun yleensä näyttöä myydään 139 - 179 eurolla.Näytön VA-paneeli on kooltaan 24-tuumainen. Siinä käytetään Full HD -tarkkuutta ja pelikäyttöön sopivaa 144 hertsin virkistystaajuutta. Näyttö tukee myös AMD FreeSync Premium -teknologiaa. Kirkkaus on 250 cd/m2.Näytön jalusta tukee korkeudensäätöä, kallistusta, kiertoa ja kääntöä sekä VESA 100 x 100 -kiinnitystä. Yhteydet hoituvat DisplayPort- ja HDMI-liitäntöjen avulla.Tarjous löytyy Gigantilta.