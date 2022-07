Philipsin 34-tuumaisessa UltraWide-näytössä on 100 hertsin virkistystaajuus ja sisäänrakennettu kamera

Philips Monitors julkisti 34E1C5600HE UltraWide -näytön, joka on suunnattu töitä kotoa käsin tekeville.

Näytön erikoisuus on sisäänrakennettu 5 megapikselin web-kamera, joka tukee myös Windows Hello -kasvojentunnistusta sisäänkirjautumiseen. Fyysisellä kytkimellä kameran saa pois käytöstä, kun sitä ei tarvitse. Lisäksi näytössä on melua vaimentava mikrofoni sekä stereokaiuttimet.1500R-kaarevuuden VA-paneeli on kooltaan 34 tuumaa (86,36 cm). Kuvasuhde on laaja 21:9 ja tarkkuus on 3440 x 1440 pikseliä. Lisäksi näyttö tukee 100 hertsin virkistystaajuutta.Liitäntöjen osalta on tarjolla HDMI 2.0 ja DisplayPort 1.2. Kannettava tietokone voidaan yhdistää USB-C -liitännän kautta, joka samalla lataa konetta. MultiView-ominaisuuden avulla voi käyttää samalla näytöllä samanaikaisesti eri laitteita, kuten esimerkiksi pöytäkonetta ja kannettavaa.Philips 34E1C5600HE tulee saataville elokuussa 568 euron suositushintaan.