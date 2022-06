Sony julkaisi kolme INZONE-pelikuuloketta PC- ja PS5-pelaajille

Sony esitteli pelaajille suunnatun INZONE-pelibrändin, joka kattaa alkuun esitteli pelaajille suunnatun-pelibrändin, joka kattaa alkuun kaksi pelinäyttöä ja kolmet pelikuulokkeet.

INZONE H9

Uudessa INZONE-kuulokesarjassa on kaksi uutta langatonta kuulokemallia INZONE H9 ja INZONE H7 sekä langalliset INZONE H3.Kuulokkeiden yksi erikoisuuksista on Sonyn INZONE Hub -PC-sovelluksen kautta aktivoitava 360 Spatial Sound for Gaming -toiminto, joka toistaa 2-kanavaiset stereoäänisignaalit 7,1-kanavaisella tilaäänellä. Lisäksi kuulokkeet tukevat 360 Spatial Sound Personalizer -ominaisuutta, joka mukauttaa äänen käyttäjien korvien muotojen perusteella. Jälkimmäisen ominaisuuden kohdalla korvista täytyy ottaa kuvat, joiden perusteella ääni mukautetaan.Kärkimalli H9-kuulokkeet kykenevät vaimentamaan ympäristön melua. INZONE H9 -kuulokkeissa on käytetty samaa Dual Noise Sensor -teknologiaa, joka on monille tuttu alan johtavista 1000X-sarjan kuulokkeista. Lisäksi mukana on Ambient Sound Mode -äänitila, joka puolestaan päästää läpi ympäristön ääniä.Melunvaimennus on yleistynyt pelikuulokkeissa hiljattain. Vastaavaa teknologiaa käytetään SteelSeriesin Arctis Nova Pro Wireless -pelikuulokkeissa ja Razerin Barracuda Pro -pelikuulokkeissa H7-pelikuulokkeissa ei puolestaan käytetä vastamelua, mutta ne ovat muuten samanlaiset H9-mallin kanssa.H7-mallin akunkesto kuitenkin on hieman parempi 40 tunnin myötä, kun H9:lle luvataan 32 tunnin kesto.Molemmat langattomat mallit tukevat 2,4 GHz:n yhteyttä USB-vastaanottimen kautta sekä Bluetooth-yhteyttä. Kuulokkeet voidaan samanaikaisesti yhdistää kahteen laitteeseen.H9 ja H7 tukevat PS5-konsolia. Kuulokkeet aktivoivat konsolin ruudulle ilmaisimen, joten pelaajat voivat helposti nähdä ja säätää kuulokkeidensa asetuksia ruudulla PlayStation 5 Control Center- asetusten kautta.H3 on langallinen malli ja nämä on tarkoitettu käytettäväksi tietokoneella. Nämä tukevat langattomien mallien tapaan 360 Spatial Sound for Gaming -tilaääntä.Pelikuulokkeiden myynti alkaa heinäkuussa. H9:n suositushinta on 330 euroa, H7:n 250 euroa ja H3:n 120 euroa.