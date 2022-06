Sony julkaisi ensimmäiset uuden INZONE-pelibrändin pelinäytöt

Esimerkiksi kuulokkeista, televisioista ja PS5-pelikonsolista tunnettu Sony esittelee nyt uuden pelibrändin nimeltä INZONE. Ensimmäisenä brädin alle julkaistiin kaksi pelinäyttöä ja kolmet pelikuulokkeet. Tässä jutussa käydään läpi pelinäytöt.

INZONE M9

INZONE M3

Pelinäyttöjä on siis kaksi: INZONE M9 ja INZONE M3.Kumpikin käyttää 27-tuumaista IPS LCD -paneelia 16:9-kuvasuhteella.M9-malli on varustettu 4K-tarkkuudella (3840 x 2160) ja 144 hertsin virkistystaajuudella. GtG-vasteaika (harmaasta harmaaseen) on 1 ms ja tuettuna ovat NVIDIA G-SYNC sekä VRR HDMI 2.1 -standardin mukaisesti.HDMI 2.1 on kätevä liitäntä PS5-konsolia varten ja korkeampi 144 hertsin virkistystaajuus tietokoneella saavutetaan DisplayPortin kautta.Tässä mallissa käytetään Full Array Local Dimming (FALD) -taustavalotekniikka, joka parantaa kontrastia ja kirkkautta. Näyttö on saanut DisplayHDR 600 -sertifioinnin. Paneeli kattaa jopa 95 prosenttia DCI-P3 -väriavaruudesta.M9-mallin kanssa vastaavanlaisia ominaisuuksia tarjoavat esimerkiksi MSI:n Optix MAG281URF ja HP:n OMEN 27u 4K M3-mallissa on puolestaan Full HD -tarkkuus (1920 x 1080), mutta korkeampi 240 hertsin virkistystaajuus. Taustavalaistuksessa käytetään Edge Lit LED -tekniikkaa eli LEDit on sijoitettu paneelin reunoille. Näyttö on saanut DisplayHDR 400 -sertifioinnin ja kattaa 99 % sRGB -väriavaruudesta.Myös M3-mallissa on DisplayPort ja HDMI 2.1.Näytöissä on Auto KVM -kytkin (Auto USB Hub Switch), jolla käyttäjät voivat ohjata jopa kahta tietokonetta tai yhtä PC:tä ja yhtä Playstation 5 -konsolia yhdellä näyttöön liitetyllä näppäimistöllä, hiirellä ja kuulokkeilla.Lisäksi näytöt tukevat Perfect for PlayStation 5 -toimintoa. Konsoli tunnistaa automaattisesti siihen kytketyn INZONE-näytön ja Auto HDR Tone Mapping optimoi HDR-asetukset automaattisesti. NZONE-pelinäytöt osaavat siirtyä automaattisesti Cinema Mode -tilaan katsottaessa elokuvia PlayStation 5:llä ja Game Mode -tilaan pelejä pelatessa.Näytöissä on erikoinen kolmijalkainen jalusta. Se tukee korkeuden ja kallistuksen säätöä. M9-mallissa on myös valikoima valaistusvaihtoehtoja.Kummankin näytön takana on säätöjä varten ohjain, mutta Windows-koneelle voidaan myös asentaa INZONE Hub PC -ohjelmisto INZONE-näyttöjen ja -kuulokkeiden ohjaamista varten.Kaksikosta M9 maksaa 1300 euroa ja se tulee saataville kesällä. M3-mallin hintaa ei vielä vahvistettu ja se tulee saataville vasta myöhemmin talvella.