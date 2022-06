Steam Deck -käsikonsolia myydään enemmän kuin ehditään valmistaa, mutta huhut Steam Deck 2:sta liikkuvat jo, tätä odotetaan

Valven käsikonsoli Steam Deck on myynyt jatkuvasti sellaisella tahdilla, että tuotanto ei ole pystynyt vastaamaan kysyntään mitenkään. Tästä huolimatta huhut seuraavan sukupolven Steam Deck 2:sta ovat jo kiehumassa kovaa vauhtia.

Steam Deck on saattanut onnistua tekemään kaksi mahdottomana pidettyä asiaa: luomaan PC-alalle yhtenäisen standardin, jolla pelien pitää vähintään pyöriä ja toisekseen tekemäänvarteenotettavan pelialustan.Hypetettyä käsikonsolia joutuu edelleen odottamaan tuskastuttavan kauan: loput viime vuonna tehdyt tilaukset saattavat venyä pitkälle tämän vuoden syksyyn ennen asiakkaalle toimitusta. Lisäksi Valve ei edes myy konsolia vielä muualle kuin Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.Mutta jo nyt vaikuttaa siltä, että Valve javalmistelevat käsikonsolille seuraajaa,:sta.Huhujen mukaan tuleva konsoli käyttäisi AMD:n-suoritinarkkitehtuuria sekä-grafiikkapiiriarkkitehtuuria. Hyppy olisi siis suoraan yli Zen 3 -arkkitehtuurin.Valven alustavien lausuntojen mukaan kyseessä olisi sama käsikonsoli, ainoastaan sen tehokkaampi versio. Mutta huhut ajoittaisivat uutuuden aikaisintaan vuodelle 2024, joten mitä todennäköisimmin kyseessä olisi nykyisen konsolin päivitys tehokkaampaan.Spekulaatiomylly tuskin on lähdössä isommin laukalle ennenkuin nykyisen Steam Deckin ennakkotilaukset on saatu asiakkaille ja saatavuus laajenee paikallisille jälleenmyyjille saakka. Mutta se on varmaa, että Steam Deck on jo nyt osoittautunut sen tasoiseksi hitiksi, että jatkoa tullaan näkemään.