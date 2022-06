SteelSeriesin pienikokoinen näppäimistö käyttää säädettäviä OmniPoint 2,0 -kytkimiä

SteelSeries julkaisi 60% Apex Pro Mini- ja Apex Pro Mini Wireless -näppäimistöt, joiden erikoisuus löytyy kytkimistä.

Pienikokoisessa näppäimistössä käytetään OmniPoint 2,0 -kytkiä. Kyseessä on uusi versio OmniPoint-kytkimestä, joita käytetään Apex Pro -näppäimistössä.OmniPoint 2,0 on analoginen mekaaninen kytkin, jonka aktivoitumispisteen voi säätää haluamakseen. Aktivoitumispisteen voi valita 0.2 mm - 3.8 mm:n väliltä. SteelSeriesin mukaan kyseessä on maailman nopein mekaaninen kytkin.Kytkimien kestävyydeksi luvataan 100 miljoonaa painallusta.Vastaavanlaiset ovat viime vuosina yleistyneet. Esimerkiksi Huntsman Mini Analog -näppäimistössä käytetään analogisia kytkimiä.Jokaisen näppäimen voi halutessaan säätää erikseen ja samaan näppäimeen voi lisätä kaksi eri toimintoa. Esimerkiksi kevyesti painettaessa pelissä hahmo kävelee ja kun näppäimen painaa pohjaan hahmo juoksee.Apex Pro Mini -näppäimistössä kytkimien päällä on Double Shot PBT -näppäinhatut.Apex Pro Mini on kooltaan 60-prosenttinen eli näppäimistössä ei ole numeronäppäimistö, nuolipainikkeita ja F-painikkeita.Kaksikosta Apex Pro Mini on langallinen versio ja Apex Pro Mini Wireless puolestaan langaton. Langaton malli käyttää 2.4GHz:n Quantum 2,0 -yhteyttä tai Bluetooth 5,0-yhteyttä. Lisäksi se toimii myös langallisesti irrotettavan USB-C -johdon kautta. Akunkesto yltää 30 tuntiin tai jopa 40 tuntiin Bluetoothilla.Apex Pro Mini maksaa 199,99 euroa ja Apex Pro Mini Wireless 259,99 euroa.