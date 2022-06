LG:n erikoinen 16:18-kuvasuhteen näyttö saapuu pian myyntiin Suomessa

DualUp 28MQ780-B -näyttö on varustettu hyvinkin erikoisella 16:18 -kuvasuhteella. Kyseinen näyttö LG:n-näyttö on varustettu hyvinkin erikoisella 16:18 -kuvasuhteella. Kyseinen näyttö julkaistiin jo viime vuoden joulukuussa , ja nyt se tulee saataville Pohjoismaissa.

"Tehokkuuteen pyrkivien toiveissa on jo pitkään ollut näyttötilan kasvattaminen pystysuunnassa. Esimerkiksi ohjelmoijat metsästävät usein 16:10-kuvasuhteen näyttöjä ja muita tehokkuutta parantavia 3:2-näyttöihin suunniteltuja niche-laitteita. Meidän tavoitteemme oli ennen kaikkea, että näyttömme helpottaisi laajojen materiaalien käsittelyä, kun ikkunoita voi olla auki samanaikaisesti useampia", kommentoi LG Nordicin tuotepäällikkö Robert Seo.

DualUp:n Nano IPS-paneeli on kooltaan 27,6-tuumainen ja siinä käytetään pystysuuntaista 16:18-kuvasuhdetta 2560 x 2880 pikselin tarkkuudella.Virkistystaajuus on perinteinen 60 hertsiä. Tyypillinen kirkkaus on 300 cd / m2, kontrastisuhde 1000:1 ja vasteaika 5 millisekuntia (harmaa-harmaa).LG:n mukaan DualUp vastaa kahta 21,5-tuumaista näyttöä, mutta vie tilaa vain yhden näytön verran.Tämä näyttö on suunnattu etenkin toimistotöihin, kuten tekstinkäsittelyyn ja ohjelmointiin. LG:n mukaan uudenlaisesta muotoilusta hyötyvät lisäksi suunnittelijat ja striimaajat, jotka voivat kuvasuhteen myötä tehdä useita asioita samanaikaisesti.Näytön jalusta on suunniteltu ergonomia mielessä pitäen. Ergo+‑jalusta asennetaan suoraan pöytälevyyn, joka vapauttaa pöytätilaa ja mahdollistaa laajemmat säätömahdollisuudet niin korkeuden (165 mm), syvyyden (210 mm), kallistuksen ((± 25°) kuin suunnankin (±335°) suhteen. Näyttö on lisäksi varustettu 100 x 100 mm VESA-kiinnikkeellä.DualUp:ssa on USB-C -liitäntä kannettavan tietokoneen yhdistämiseen ja se tarjoaa myös 90 watin latauksen läppärille. Yhteyden muodostaminen onnistuu myös kahden HDMI-portin avulla. Näytössä asustaa lisäksi KVM-kytkin, joten kahden toisiinsa kytketyn laitteen ohjaaminen onnistuu yhdellä hiirellä ja näppäimistöllä sisäänrakennettujen USB Type-A -porttien kautta.LG DualUp 28MB780-B on saatavilla Suomessa 1. heinäkuuta 799 euron kuluttajahintaan.