Cherry julkaisi tuntopisteellisen version erittäin matalaprofiilisesta kytkimestä

Uusi kytkin kantaa nimeä MX Ultra Low Profile Tactile. Tämä kytkin on käytännössä MX Brown -kytkimen tyylinen eli se on hiljainen, mutta tarjoaa painettassa tuntipisteen.Aiemmin julkaistu MX Ultra Low Profile Click puolestaan vastaa MX Blue -kytkintä eli painettaessa kuuluu naksahdus.Nämä erittäin matalaprofiiliset kytkimet on suunniteltu ensisijaisesti pelikannettaviin, mutta niitä voidaan käyttää myös tavallisissa näppäimistöissä. Kytkimen kulkema liike on yhteensä 1,8 mm ja painallus aktivoituu 0,8 mm:n kohdalla. Painallusvoima on 65 grammaa.