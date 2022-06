Samsung tuo saataville luovaan työhön sopivan S80PB 4K-näytön

Samsung on tänään kertonut tuovansa ViewFinity S8 (S80PB) -näytön saataville globaalisti. Näyttö on tänään kertonut tuovansa ViewFinity S8 (S80PB) -näytön saataville globaalisti. Näyttö julkaistiin jo tammikuussa , mutta tuolloin siitä käytettiin UHD Monitor S8 -nimeä.

ViewFinity S8 on suunnattu yritysammattilaisten, sisällöntuottajien ja graafisten suunnittelijoiden käyttöön. Näyttö on saatavilla 27- ja 32-tuumaisena.Kummassakin vaihtoehdossa käytetään 16:9-kuvasuhteen IPS-paneelia 4K-tarkkuudella ja 60 hertsin virkistystaajuudella.Näytössä on 98 % DCI-P3 -väriavaruus ja 100% sRGB -väriavaruus. Näyttö on saanut DisplayHDR 600 -sertifikaatin 32-tuumaisen mallin osalta ja DisplayHDR 400 -luokituksen 27-tuumaisen osalta.Näyttöjen jalustat mahdollistavat laajat korkeus-, kierto ja kallistussäädöt sekä tukevat Pivot-kääntöominaisuutta. Näytöt tukevat myös VESA-kiinnitysstandardia.Näytössä on USB-C-liitäntä kannettavan tietokoneen yhdistämiseen. Samalla se lataa kannettavaa 90 watin latausteholla. Näytössä on LAN-portti, joten näytön kautta kannettavan tietokoneen saa helposti yhdistettyä langallisesti nettiin. Liitäntöjen osalta tarjolla on myös DisplayPort 1.4 ja HDMI 2.0.Samsungin nettisivujen mukaan 27-tuumainen maksaa 600 euroa ja 32-tuumainen 800 euroa. Näytön toimitukset aloitetaan heinäkuussa.