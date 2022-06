AOC julkaisi 34-tuumaisen MiniLED-pelinäytön 170 hertsin virkistystaajuudella

AGON by AOC:n uutuus AGON PRO AG344UXM on 34-tuumainen (86,4 cm) ultralaajakuvanäyttö, jossa on muun muassa MiniLED-taustavalo.

MiniLED-teknologian ansiosta AG344UXM:ssä on 1 152 himmennysaluetta, jotka jakavat näytön taustavalon eri alueisiin, joiden kirkkaustaso voi vaihdella kuvan vaatimuksien mukaan. Kirkkaus yltää IPS-paneelissa enimmillään 1000 nitiin.AG344UXM on kooltaan 34-tuumainen ja siinä käytetään UWQHD-tarkkutta (3440 x 1440 pikseliä) sekä 170 hertsin virkistystaajuutta. Paneeli tarjoaa laajat 178/178 asteen katselukulmat, 10-bittisen värisyvyyden ja kattavan 99 prosentin DCI-P3- ja 100-prosenttisen sRGB-väriasteikon.Yhteydet hoituvat DisplayPort 1.4- ja HDMI 2.1-liitännöillä. Lisäksi tarjolla on USB-C, joka tukee 90 watin latausta sekä 4-porttinen USB-keskitin.AG344UXM:n ergonomisessa metallijalustassa on kääntö- ja kallistustoiminnot. AG344UXM:n OSD-asetuksia voi säätää langallisella QuickSwitch-ohjaimella, näytön takana olevalla viisisuuntaisella sauvaohjaimella tai G-Menu-ohjelmistolla.AGON PRO AG344UXM tulee saataville syyskuu 2022 suositushintaan 1 849 euroa.MiniLED-teknologiaa käytetään myös esimerkiksi Samsungin Odyssey Neo G9 -pelinäytössä