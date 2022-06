Päivän diili: 165 hertsin Samsungin pelinäyttö nyt 119 euroa

Samsungin 24-tuumainen pelinäyttö on varustettu 165 hertsin virkistystaajuudella. Ja nyt tätä näyttöä myydään alennetulla hinnalla.

Päivän diili

Samsung Odyssey G3 24" myydään nyt 119 eurolla , kun normaalisti tätä näyttöä myydään 199 eurolla.VA-paneelin koko on 24 tuumaa ja se toimii Full HD tarkkuudella sekä 165 hertsin virkistystaajuudella. Mukana on myös AMD FreeSync Premium -teknologia.Liitännät hoituvat DisplayPort 1.2- ja HDMI 1.4-portin avulla.Näytön jalusta tukee korkeudensäätöä, kääntöä, kallistusta ja kiertoa. Lisäksi tuettuna on VESA 100 x 100 -kiinnitys.Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous voimassa 12.6. asti.