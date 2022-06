Logitechin langattomissa G535 LIGHTSPEED -pelikuulokkeissa on jopa 33 tunnin akunkesto

Oheislaitteiden valmistaja Logitech tuo saataville G535 LIGHTSPEED -pelikuulokkeet.

Kuulokkeet tulevat saataville välittömästi 129 euron suositushintaan.Mustissa pelikuulokkeissa on värikäs ja joustava pääpanta, joka on myös vaihdettavissa toiseen. Kuulokeosissa pehmusteena on muistivaahto. Kuulokkeet painavat 236 grammaa.Äänestä vastaa 40 millimetrin elementit. Logitech lupaa näiden tuottavan jykevää bassoa. Kuulokkeissa on varsimikrofoni, joka tarvittaessa taittuu pystyyn pois tieltä samalla mykistäen itsensä.Langattomasta yhteydestä vastaa Logitechin LIGHTSPEED -tekniikka, joka lupaa vakaan yhteyden matalalla viiveellä. Yhteys muodostetaan tietokoneeseen ja PlayStationiin mukana tulevalla USB-vastaanottimella. Tavallista Bluetooth-yhteyttä ei ole.Virtaa riittää jopa 33 tunniksi yhdellä latauksella, kun äänenvoimakkuus on asetettu 50 prosenttiin. Lataus tapahtuu USB-C -liitännän kautta.Lisätietoa uusista kuulokkeista saa täältä Logitech G535 LIGHTSPEED sijoittuvat nimen osalta Logitech G435 LIGHTSPEED -kuulokkeiden yläpuolelle. Nämä kuulokkeet ovat edullisemmat, kevyemmät ja sisältävät Bluetooth-yhteyden, mutta akunkesto on heikompi ja näissä kuulokkeissa ei ole perinteistä suun eteen taittuvaa sankamikrofonia.