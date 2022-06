iPadOS 16 tuo iPadiin sääsovelluksen ja paremman moniajon

Applen uusi iPadOS 16 -käyttöjärjestelmä tekee iPad-laitteista monipuolisempia uuden Stage Manager -ominaisuuden avulla.

Stage Manager- eli Näyttämömestari -ominaisuuden avulla sovellukset näkyvät samassa näkymässä ja avoimien sovellusten välillä voi vaihtaa nopeasti. Aktiivisena oleva sovellus näkyy keskellä ruutua, kun muut avoimet sovellukset näkyvät vasemmalla puolella.Näyttämömestarin avulla iPadin voi yhdistää jopa 6K-tarkkuuden ulkoiseen näyttöön. Ominaisuuden avulla kummallakin näytöllä voi käyttää neljää eri sovellusta ja vaihdella näiden välillä.Näyttämömestari on käytettävissä iPad Airissa (5. sukupolvi), 12,9 tuuman iPad Prossa (5. sukupolvi) ja 11 tuuman iPad Prossa (3. sukupolvi).iPadit saavat nyt myös oman Sää-sovelluksen. iPadin isolta ruudulta voi siis tarkastella sääennusteita ja nähdä vaikkapa tunnin sädemäärät.iPadOS 16 tuo mukanaan paljon muitakin uudistuksia. Kaikki uudistukset näet täältä Näyttämömestari tulee myös Mac-koneille uuden macOS Venturan myötä. Toinen merkittävä uudistus macOS Venturassa on mahdollisuus käyttää iPhonea langattomasti tietokoneen kamerana.Kaikki macOS Venturan uudistukset näet täältä Lue myös: Tällainen on Applen M2 -piiri