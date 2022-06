Tällainen se on: Applen uusi huippusuoritin M2 - hurjat tehot, naurettavan pieni virrankulutus

Apple vaikuttaa puskevan omia täysin polkujaan järjestelmäpiirien ja suorittimien saralla, jos suhteutetaan raaka suorituskyky virrankulutukseen. Yhtiön uutuuspiiri M2 lupaa jopa peli-PC:n tehoja.



Yhtiön tänään esittelemä M2 -järjestelmäpiiri pohjautuu Arm-tekniikkaan, kuten Applen aiemmatkin omat piirit. Uuutuudessa on vain saatu jälleen puristettua piikiekosta entistä enemmän tehoja irti.



M2-piiri pohjautuu 5 nanometrin tekniikkaan, jonka ansiosta piiristä löytyy hurjat 20 miljardia transistoria. Suorituskyky on myös hypännyt merkittävästi eteenpäin. Applen omien sanojen mukaan M2 antaa 18 prosenttia enemmän prosessoritehoja kuin edeltäjänsä, M1. Mutta varsinainen iso loikka on tapahtunut grafiikkalaskennassa, jossa tehoja on jopa 35 prosenttia M1:stä enemmän.



Apple kuvailee M2:n tehoja vertaamalla sitä uusimpiin kannettaviin PC-tietokoneisiin tarkoitettuihin 10 ytimen suorittimiin - jotka M2 päihittää 1,9-kertaisesti.



M2 tukee jopa 24 gigatavua muistia, joka jaetaan grafiikkayksikön ja suorittimen välille. Lisäksi väylä, jolla muistiin päästään käsiksi, on nyt 50% aiempaa nopeampi (100Gbps).





Piiristä löytyy myös suoraan raudalla toteutettu videon purku 8K H.264 ja HEVC -videoformaateille. Rautapohjaisen videotoiston ansiosta M2:lla varustetut tietokoneet voivat pyörittää useampia 8K-videoita näytöllä yhtä aikaa, suorituskyvyn juurikaan kärsimättä siitä.



Uusi MacBook Air



Ensimmäiseksi M2 istutetaan uusitun MacBook Air -kannettavan sisään. Virtapihin suorittimen ansiosta MacBook Airille luvataan jopa 18 tunnin akkukestoa.



Kannettavassa on 13,8" näyttö, 67 watin pikalataus ja valinnoista riippuen jopa 2 teratavua SSD-tallennustilaa sekä 24 gigatavua muistia. Ja kuten Airin filosofiaan kuuluu, kannettavassa ei ole lainkaan tuulettimia.



M2-sirulla varustetun MacBook Airin hinnat alkavat Suomessa 1559 eurosta. Halvin malli sisältää 8 gigatavua muistia, 256 gigatavua SSD-tilaa sekä 8-ytimisen version M2-sirusta.

